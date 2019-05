Director teatral lamenta que abunden “justicieros” en Internet

México, 22 May (Notimex).- Expresar juicios y conjeturas, dejándose llevar por las tendencias informativas, es un tema que el director de teatro Alejandro Ricaño consideró urgente a tratar, ya que a su parecer, no hay nada más alejado de la democratización que el Internet.

Eso es justo lo que plasmó en su obra Tal vez mañana sea un día cualquiera, la cual aborda la desaparición del personaje “Nico”, novio de “Ema”, a partir de un evento confuso, en el que nadie estuvo, pero del cual todos opinan, por lo que sigue una serie de pistas tipo thriller para resolver un crimen.

“El trasfondo temático es la incapacidad de la gente de pensar por sí mismo, de sacar conjeturas sobre un evento, no cuestionar nada y hacer juicios sobre todo el mundo; hay una polarización de la sociedad, ahora son los buenos contra los malos”, expuso.

Detalló que uno siempre pertenece a los buenos mientras que los malos o los que están equivocados, son los que piensan de forma contraria, cuando la realidad es que “nadie piensa por sí mismo en las redes sociales”, reiteró en entrevista con Notimex.

Alejandro, quien coescribió la obra junto con Luis Eduardo Yee, mencionó que todo mundo se enoja por cómo se usan las redes sociales, sin embargo, se vive en una época de simulación, en donde todos son “protectores de animales ambientalistas o feministas”.

“Hago como que me preocupo, pero todo desde el teléfono celular, en una zona de confort, que no implica un compromiso real”, criticó de forma irónica al otro lado del teléfono; no obstante, reconoció que es complicado mantenerse alejado de las redes sociales.