“Los Aristemo” han enfrentado el rechazo social, afirma Juan Osorio

México, 17 May (Notimex).- Aunque desde 1990 la Organización Mundial de la Salud retiró la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales, el miedo y la desinformación siguen siendo detonantes de violencia y discriminación hacia la comunidad LGBTTT.

En entrevista con Notimex, el productor Juan Osorio, quien ha sido reconocido con el Premio Mariposa del Festival Mix: Cine y Diversidad Sexual, lamentó que en México sigan existiendo estigmas y rechazo hacia esta comunidad.

Osorio es productor de Mi marido tiene más familia, historia para la televisión donde nació el fenómeno #Aristemo, que hace referencia al amor triunfante de dos jóvenes adolescentes gays. Algo nunca antes visto en la pantalla chica mexicana.

Tras el buen recibimiento de este contenido, el productor decidió llevar al teatro la historia de estos jóvenes, con funciones en la Ciudad de México y en otras plazas de la República.

Fue en la gira donde la producción vivió el rechazo y la discriminación a la que se enfrentan a diario hombres y mujeres de la comunidad LGBTTT (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travestis, Transexuales y Transgénero).

“Con el teatro he sentido cierto rechazo y una actitud repelente hacia Los Aristemo, y entiendo que en una sociedad como la nuestra (México) quizá cueste más trabajo, pero vamos avanzando lentamente y sí ha habido avances”, expuso Osorio, quien está comprometido con seguir apoyando proyectos que tengan que ver con los derechos hacia esta comunidad tan fuertemente estigmatizada.

San Luis Potosí fue, específicamente, el estado donde pocos jóvenes tuvieron la oportunidad de conocer este proyecto, cuyo mensaje va en torno al respeto a la diversidad sexual.

“Muchos papás no les dieron la oportunidad a sus hijos de ver esta obra de teatro y esto tiene que ver mucho con una forma de pensar, de no aceptar que la diversidad y el respeto al otro es un derecho humano”, expresó el productor.

Sin embargo, también reconoció que en ciudades como Monterrey les fue muy bien. “La enseñanza es que habrá lugares en lo que nos recibirán muy bien y en otro quizá no tanto, que no es tan fácil abrir mentes pero que hay que aceptar y apoyar a esta comunidad”, anotó.

Al hablar de la conexión que tiene con esta comunidad, Osorio dijo que él los entiende muy bien porque ha vivido discriminación y marginación, “y te cuesta mucho trabajo romper con eso y si yo puedo hacer algo por ellos, lo haré con cariño”.

¿Quienes son “Los Aristemo”?

Los actores Emilio Osorio y Joaquín Bondoni dan vida a “Aristóteles” y “Cuauhtémoc”, respectivamente, en la telenovela Mi marido tiene más familia, una pareja de adolescentes homosexuales cuya historia gira en torno a la aceptación, la identidad y la homofobia.

A decir de la crítica especializada, esta es la primera vez que en la televisión mexicana se toca el tema de la homosexualidad de una manera abierta y real, toda vez que la historia muestra el rechazo y la incomprensión que enfrenta “Aristóteles”.

Tanto esta situación como la manera en que “Aris” y “Temo” van desafiando los embates de una sociedad homofóbica llamaron la atención de la comunidad LGBTTT, que al sentirse representados hicieron de esta historia un fenómeno en internet.

Al respecto, Emilio Osorio expresó su satisfacción de poder dar voz a las minorías y su gratitud hacia la comunidad por haber aceptado a estos personajes.

“Es una bendición y un honor que nos hayan aceptado y cobijado. Sabemos que es un fandom muy celoso y el hecho de que estén felices por nuestro trabajo y con lo que los escritores han desarrollado, es muy satisfactorio”, mencionó el joven actor.

Aunque prefirió no hablar sobre la terrible situación que enfrentan los miembros de la comunidad LGBTTT, Emilio se dijo orgulloso de poder representar a esa lucha por la libertad y el respeto hacia el otro.

“No me gusta hablar de eso porque son temas muy fuertes, son cosas que pasan y me enojan, pero hay que seguir luchando por que exista la diversidad”, dijo el actor de 16 años, quien no teme a ser encasillado en este personaje.

Visiblemente conmovido por las muestras de cariño que han recibido siendo “Los Aristemo”, Joaquín Bondoni destacó que la historia no sólo ha tocado a los corazones y la mente de la comunidad, sino también de personas que han roto sus paradigmas.

“Nuestra misión es decirle a mundo que vivir de por sí ya es reto, así que debemos respetar al otro, respetar la diversidad, y a la comunidad, a esos jóvenes soñadores les pido que mantengan su esencia y que nadie los pare, que sean fuertes, valientes y nunca se rindan”, manifestó con vigor.

Lo que viene

Será el 24 de junio próximo cuando se estrene en televisión abierta el “spin off” de Los Aristemo, que lleva por nombre El corazón no se equivoca, donde en 25 capítulos se seguirá contando el romance entre “Aristóteles” y “Cuauhtémoc”.

Por ahora, Emilio Osorio y Joaquín Bondoni continúan con funciones de Los Aristemo. El musical, sábado y domingo en un reconocido teatro de la alcaldía de Coyoacán, en la Ciudad de México.