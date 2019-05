William Levy busca trabajo en México

William Levy reapareció en la entrega de Premios Platino y, contrario a lo que se dijo en los últimos meses, manifestó su deseo de volver a trabajar en México.

Desmintiendo los rumores con respecto a su negativa de realizar un nuevo proyecto en México, el cubano comentó: “A mí no me ha llegado nada de eso, quizás porque saben que estaba enfocado en el cine, no sé, pero no es como uno que otro dice que yo no quiero trabajar acá, eso no es cierto, yo quiero trabajar acá muchísimo, simplemente no se ha encontrado la oportunidad todavía”.

Sin embargo, Levy dejó en claro que no desea volver a grabar telenovelas por ahora. “No quiero regresar a hacer en estos momentos algo donde me metan en un foro once meses del año, doce horas al día, seis días a la semana, no es lo que quiero tampoco buscar, pero si se da algo más corto donde voy a estar cinco meses, obviamente lo haría”.

Finalmente, el actor no quiso realizar algún comentario con respecto a las diferencias que sostuvo con el productor Juan Osorio, quien hace algunos meses dejó entrever que el histrión se negaba a grabar alguna telenovela en México y por lo mismo jamás lo llamaría a protagonizar alguno de sus proyectos.