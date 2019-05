Frida Sofía despotrica contra Alejandra Guzmán en redes sociales

Alejandra Guzmán reapareció en la ciudad de México para celebrar el Día de las Madres junto a Doña Silvia Pinal, su hermano Luis Enrique y otros integrantes de su familia.

Sin la presencia de Sylvia Pasquel, Stephanie Salas, Michelle Salas y Frida Sofía, fue como las artistas festejaron la fortuna de ser madres, a pesar de que la única hija de Alejandra Guzmán aprovechó este día para despotricar en su contra.

Además del polémico mensaje que colocó en Instagram, Frida no dudó en continuar sus declaraciones contra la rockera. “Es mi sueño… estabilidad, familia, amor, y respeto, pero no ser novela… y pues lamentablemente aquí nadie se baja del escenario. Me fascina cantar y bailar, pero me da pánico poder llegar a ser tan egoísta como para repetir la misma historia. Alejandra siempre se queja de que nunca la apoyo mi abuela, y que no la dejaba cantar y no sé qué”.

Entre otros mensajes, la joven también se refirió a la canción “Yo te esperaba”, misma que La Guzmán asegura es dedicada a ella, pero Frida manifestó: “yo no sé cómo se puede subir a actuar esa canción que ni ella escribió”.

Contrario a esto, en el momento en que Alejandra pudo charlar con los medios antes de encontrarse con su mamá, expresó: “(Frida Sofía) no me ha llamado, pero bueno, la quiero, la amo y donde quiera que esté le mando besos”.