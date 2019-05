Florinda Meza confiesa que Thalía no tiene tiempo para ella

A pesar de que hace algunos años Thalía presumía la cercana relación que mantenía con Florinda Meza, e inclusive se rumoró que estaban preparando un proyecto en conjunto, tal parece que esta amistad ha quedado en el olvido para la cantante mexicana.

Durante la alfombra roja de la cinta “Dulce Familia”, que marca el regreso a la pantalla grande de la primera actriz mexicana tras 30 años de ausencia, Meza confesó que por ahora no tiene ningún contacto con la esposa de Tommy Mottola.

Al preguntarle sobre su posible proyecto en Broadway junto a la intérprete de “No me acuerdo”, Florinda contestó: “no puedo hablarte de lo nunca he tenido, yo nunca he tenido un plan, pero además no puedo hablarte de lo que no está hecho y lo que no hay”.

Pero al cuestionarle si continúa en comunicación con la artista, la viuda de Roberto Gómez Bolaños explicó: “Está muy lejos… ¿cómo platico con ella?, no, ella tiene su mundo y su vida ocupada”.

Dejando entre ver que por ahora hay contacto nulo con Thalía, Florinda Meza apareció en la premier de la cinta junto a Fernanda Castillo, Vadhir Derbez, Regina Blandón y otros actores que son parte del elenco.