Chiquinquirá Delgado espera que pronto termine pesadilla en su país

México, 5 May (Notimex).- La actriz, conductora de televisión y modelo venezolana Chiquinquirá Delgado, es contundente en sus declaraciones, al asegurar que al igual que en su país, como en muchas otras naciones latinoamericanas, la corrupción y la violencia son flagelos que pesan en el ánimo de todos.

En entrevista con Notimex, Chiquinquirá, quien radica en Estados Unidos, expresó su aflicción, porque dice que la mitad de su familia está en Venezuela y padecen muchas carencias como el resto de la población, “veo que están sufriendo y padeciendo esa terrible crisis en muchos sentidos”.

La actriz reitera que la corrupción y la violencia han llevado a su país a un estado, que hace años veía impensable para la Venezuela en la que ella creció; sin embargo, mantiene el optimismo y confía en que pronto llegarán mejores tiempos y por fin habrá la libertad necesaria.

“Deseamos salir de este régimen nefasto, que ha lanzado al país en un foso sin salida”.

Chiquinquirá acepta que la libertad cuesta y eso se logra con sacrificios, “los venezolanos tenemos ya 20 años luchando contra esta situación, agobiados todos los días ante las malas noticias que impiden llevar una vida tranquila, en paz”.

Para la actriz, que actualmente forma parte del elenco de la telenovela Por amar sin ley, es una gran impotencia presenciar, a través de medios de comunicación y redes sociales, los conflictos y violencia que se vive en las calles de Venezuela, gente enfrentándose unos contra otros, defendiendo lo que cada uno considera justo y correcto, aunque solo hay una verdad, lo están pasando muy mal.

Hace énfasis en que hay vidas que se pierden, que no hay medicamentos, “la gente muriendo en los hospitales, no hay los alimentos básicos, en fin, es una mala noticia tras otra. Entonces es imposible que no te afecte, no solamente porque tengo a mi familia allá, sino como venezolana pensar que uno de los países más bellos y ricos del mundo, en lo que se ha convertido, es tristísimo”.

Dijo que la riqueza de Venezuela que radica en su gente, sus recursos naturales, turísticos y culturales, hoy está inactiva, no se disfruta y no crece por tanto problema.

La modelo y conductora de televisión, sueña en que algún día no lejano, se despertará y la pesadilla que agobia a los venezolanos habrá terminado y todo será “diferente”, en contraparte al sufrimiento que en los años recientes los ha sumido en la desesperación.

Sufre “abuso” en telenovela

Chiquinquirá aprovechó para platicar de su reciente participación en la segunda temporada de la telenovela Por amar sin ley, que se transmite actualmente en México, al lado de Guillermo García Cantú, David Zepeda, Julián Gil, Kimberly Dos Ramos, Chema Torre y Víctor García, entre otros.

“Fui llamada para dar vida a ‘Cristina Valero’, una chica que sufre de acoso sexual, por lo que se ve en la necesidad de alzar la voz y defenderse a pesar de las situaciones en contra”.

En la trama, que se sustenta en la vida diaria de un bufete de abogados, que se entregan luchando por hacer justicia para personas afectadas por toda clase de delitos como el narcotráfico, violencia doméstica, tráfico de influencias, corrupción, abuso y acoso laboral y sexual, entre otros, el rol de Chiquinquirá es el de una mujer latina que trabaja en un empresa estadunidense donde sufre acoso sexual por parte de su jefe, y que al no acceder a sus deseos, la despide. En ese momento empieza un calvario para ella.

“Decepcionada, pero apoyada por sus padres, ‘Cristina Valero’ busca que se haga justicia, recuperar su estatus migratorio, porque al despedirla, se queda sin sus documentos, así llegará al bufete de abogados para requerir ayuda legal, lo que encontrará”, comentó.

La actriz consideró que el hecho de que la audiencia presencie que la mamá y el papá de su personaje, la apoyan y la acompañan en todo este proceso, habla de lo importante que es la unión familiar para resolver problemas, además de poner en el foco, el empoderamiento de la mujer.

“Yo creo que lo que presenciará el público, es lo que todo mundo lee en los periódicos, definitivamente es un tema que está más vigente que nunca y por eso, cuando me llamaron a hacer el personaje, inmediatamente dije que sí, porque mientras más voces se sumen, más poderoso es el mensaje”.

Mujeres no deben quedarse calladas

Chiquinquirá Delgado aprueba las acciones del movimiento #MeToo, “las mujeres ya no nos dejamos, tampoco nos quedamos calladas, y eso es lo que viene a contar este personaje”.

Al preguntarle si en la vida real o a lo largo de su carrera en las pasarelas y la televisión, ha sido acosada de alguna manera, dijo que no.

“La verdad me ha tocado tener jefes muy coherentes y decentes y que se han portado a la altura. De alguna manera, las mujeres nos hemos encontrado en situaciones donde tal vez alguien quiere pasarse de confianza o excederse, ¿no?, pero yo creo que hemos aprendido que la mejor vía es ponerle un ‘stop’ a todo este tipo de situaciones y no callarse”, explicó.

Subrayó que considera que la mejor manera de enfrentar esas situaciones, es la denuncia, “se debe hablar y no callar, porque por miedo o por vergüenza, muchos casos de mujeres se quedan ahí engavetados (sic) y nadie se entera”.

Reconoció que el señalamiento público tardó en emerger: “Se tardó, debido a que quienes resultaban afectadas, tenían temor de que no les fuesen a creer o enfrentar a tipos poderosos”. Considera, que fue el miedo, una de las razones que obstaculizaron el que las mujeres salieran de su dolor, de su sometimiento machista.

“El miedo a la vergüenza, el miedo a ser señalada, el miedo a que no te crean, pero creo que se fueron empoderando a medida que vieron que más y más mujeres salían y daban a conocer la situación que las aquejaba”.

Sobre lo que pueda suceder tras la aparición de #MeToo, señaló: “Yo creo que ya está pasando, las mujeres hemos entendido y los hombres también, porque no es solamente un tema de nosotras, ellos también tienen que entender, que el poder ya no puede ser un escudo para este tipo de abusos”.

Insistió en que las mujeres no pueden seguir viviendo a media voz, sino que deben pisar fuerte y decir las cosas claras y como son.

En su opinión, los hombres hoy en día lo pensarán dos veces antes de caer en ese tipo de situaciones, “porque las mujeres ya no son las mismas de la época de nuestras mamás y nuestras abuelas, ¿no?”.

Aunque satisfecha con los primeros pasos que se dan para denunciar legal y públicamente el acoso y los abusos sexuales, señala que aún falta mucho para hacerlo con la violencia doméstica, con la violencia en general en contra de las mujeres.

“Me parece tristísimo lo que sucede en muchos lugares con el tema de la violencia en contra de las mujeres. Pero yo creo, quizá, que el acoso sexual y la violencia emocional es el primer paso, ahora hay que atacar la tortura física.

“Hay mucho trabajo por hacer para acabar con esos abusos. Cada vez que leo un titular de una noticia que tiene que ver con violencia o feminicidios, me afecta mucho, porque puede ser cualquiera y creo que el origen está en la educación, no solamente en los gobiernos, también en las casas, en la educación que le damos a nuestros hijos y nuestras hijas, tiene mucho qué ver esto.

Para Chinquinquirá todo está en el hogar, “la educación en casa, cómo estamos criando a nuestro hijo varón, qué le estamos enseñando acerca de las mujeres y el machismo. Y tiene mucho qué ver también con un tema de control de gobierno, la seguridad que le ofrecen a sus ciudadanos, que una mujer no pueda caminar sola por una calle, porque no se siente segura. Yo creo que es un tema cultural y un tema de seguridad, también”.

Su activismo social

Fuera del glamour, Chinquinquirá tiene sus compromisos con la sociedad, por ello, está involucrada en ayuda a niños, “ante todo, porque soy mamá y es un tema que me toca muy de cerca, igual colaboro con una fundación denominada Red to Success, que apoya a las mujeres que de alguna forma, han pasado por la cárcel, se han quedado en calle, o que han sufrido algún tipo de violencia”.

La actriz señaló que el estar cerca de estos organismo de ayuda le ha permitido no solo formar parte de la lucha de las mujeres por salir adelante, sino hacer un homenaje a su familia, que está conformada en su mayoría por mujeres.

“Yo vengo de una familia de puras mujeres, tengo hijas mujeres, en mi familia ha sido un matriarcado, prácticamente, mi mamá nos crió a nosotras prácticamente sola, así que el tema de la figura de la mujer es muy importante en mi vida”, sentenció.