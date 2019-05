Cristian Castro reveló que se encuentra muy emocionado y preparando los últimos detalles de lo que serán las grabaciones de su reality show durante la entrevista que brindó en el programa “Todo para la mujer”.

Mientras contaba algunos detalles de lo que será este proyecto, el llamado “Gallito Feliz” no dudó en bromear con respecto a lo que sucedió con su último matrimonio y expresó: “estoy contento porque muy pronto comenzamos con ese proyecto y queremos hacer el daiting con Tere, en Las Vegas, y hacemos la boda, nos tiramos del avión con el padre, nos ponemos una buena borrachera y al otro día le quito el anillo”.

Acto seguido, el cantante detalló: “en 3 o 4 meses ya estaremos comenzando las filmaciones del reality, así que también estamos pendientes con eso y espero que nos vaya bien ahí. Lo voy a grabar en México y en varias partes de Centro y Sudamérica, Colombia, España, yo lo que quiero es viajar un poco, para que vean diferentes aspectos de mi vida, porque la gente tiene algunas ideas, pero no todo”.

Por otra parte, durante una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, Cristian fue cuestionado con respecto a si ha intentado comunicarse con José José, quien se especula está secuestrado por su hija Sarita.

“Le llamé en su cumpleaños, el 17 de febrero, y le dije a Sarita ‘¿me podrás pasar a José?’, y me dice: ‘la verdad que no está cómo para hablar’ (…) no sé bien cómo está la situación, me explicó algo Sarita, pero quiero respetar lo que me dijo Sarita, obviamente que es muy seria la situación, como lo sabemos y como lo presentimos”, explicó.

Revelando el gran cariño y admiración que siente por “El Príncipe de la Canción”, Cristian Castro pidió a la gente recordarlo de la misma forma y deseo que recupere su salud al igual que su padre, Manuel “El Loco” Valdés.