Recuerdan a Peter Mayhew como un “wookiee” noble y de gran corazón

México, 3 May (Notimex).- Tras darse a conocer el fallecimiento de Peter Mayhew, quien por varias décadas interpretó a “Chewbacca”, compañeros y amigos se manifestaron a través de las redes sociales y no dudaron en destacar su nobleza y gran corazón.

Mayhew se ganó el cariño del público sin una sola palabra y con un peludo traje del rebelde “wookiee”, una especie inteligente del planeta Kashyyyk, en cinco películas de Star Wars: A new hope (1977), The Empire Strikes Back (1980), Return of the Jedi (1983), Revenge of the Sith (2005) y The Force Awakens (2015).

Este jueves su familia hizo pública su muerte, ocurrida el 30 de abril en su casa del norte de Texas. Ante esta noticia la comunidad galáctica expresó su sentir.

Uno de los primeros en manifestarse fue Harrison Ford, quien como “Han Solo” fuera su socio y amigo en las historias de George Lucas. A bordo del “Halcón milenario”, juntos contrabandeaban por toda la galaxia y más adelante se volverían una importante dupla de la Alianza Rebelde.

“Peter Mayhew era un hombre amable y gentil, que poseía una gran dignidad y un carácter noble. Esos aspectos de su propia personalidad, además de su ingenio y gracia, se los dio a ‘Chewbacca’. Fuimos socios en el cine y amigos en la vida durante más de 30 años y lo amé. Puso su alma en el personaje y le dio un gran placer a la audiencia de Star Wars”, escribió.

“’Chewbacca’ fue una parte muy importante del éxito de las películas que hicimos juntos. Sabía lo importantes que eran los fans de la franquicia para que siguiera el éxito y se dedicó a ellos. Yo y millones de personas más nunca olvidaremos a Peter y lo que nos dio a todos. Mis pensamientos están con su querida esposa Angie y sus hijos. Descansa en paz, mi querido amigo”, agregó.

Por su parte, el actor Mark Hamill, más conocido como “Luke Skywalker” en la saga expresó: “Era el más amable de los gigantes. Un gran hombre con un corazón aún más grande que nunca dejó de hacerme sonreír y un amigo leal a quien amaba mucho. Estoy agradecido por los recuerdos que compartimos y soy un hombre mejor sólo por haberlo conocido. Gracias Pete”.

Billy Dee Williams, otro de sus compañeros de Star Wars quien interpretó a “Lando Calrissian”, escribió: “Mucho más que Chewie para mí… Me duele el corazón… Te extrañaré, mi querido amigo… ¡Gracias por los buenos recuerdos!”.

El creador de la franquicia, George Lucas, destacó también su gran corazón: “Peter era un hombre maravilloso. Era lo más cercano que podía estar un ser humano a un ‘wookiee’: gran corazón, naturaleza amable… y aprendí a dejarlo ganar siempre. Era un buen amigo. Estoy triste por su muerte”.

Otros que decidieron usar las redes para despedirse del actor fueron la directora de Lucasfilm, Kathleen Kennedy; el escritor y productor Rian Johnson; el director J.J. Abrams; el productor ejecutivo de Disney, Robert Iger; y Joonas Suotamo, a quien cedió la batuta como “Chewbacca” para The Last Jedi (2017).