Lucero hizo realidad un sueño al conquistar el mercado brasileño

México, 1 May (Notimex).- La cantante Lucero dijo que ingresar al mercado brasileño siendo mexicana y ocupando los primeros sitios de popularidad en la música es un sueño hecho realidad, sobre todo porque se trata de un público muy nacionalista que no es fácil de conquistar.

Recordó que el primer acercamiento que tuvo con Brasil fue hace 37 años cuando la telenovela “Chispita”, que protagonizó, se transmitió en distintas épocas con lo que conquistó no solo a los niños de su edad sino a generaciones posteriores.

Sin embargo el verdadero “boom” llegaría en 2015 cuando el melodrama “Soy tu dueña”, producido por Televisa en México, llegó a los hogares de ese país, hablado totalmente al portugués.

Entonces la llamada “Novia de América” comenzó a recibir invitaciones de diversos programas para platicar acerca de ese fenómeno e incluso fue convocada para asistir al Teletón de allá.

“Siempre me ha gustado la bossa nova y la música popular brasileira. Además, supe del gran éxito de sus maravillosos cantantes y autores, por lo que ir allá como una mujer madura, cantante y actriz, significaba un reto muy especial, una ilusión muy grande y un deseo de poder contactar más de cerca con el público”.

Fue así que en 2016 llegó la oportunidad de participar en su primera telenovela titulada “Carinha de anjo” y, al año siguiente, grabar el disco “Brasileira” con canciones de la referida historia y algunas clásicas como “Acuarela” de Toquinho.

“Brasileira en Vivo”, álbum que en su formato físico saldrá a la venta en México el 24 de mayo, es el concierto que grabó el 6 de septiembre de 2017 en Brasil y no había lanzado debido a un largo proceso para lograr los permisos correspondientes de los temas.

“Ahora es un sueño hecho realidad, un deseo que se me cumplió y con una aceptación maravillosa, pues hace pocos días salió en plataformas digitales y la respuesta de la gente ha sido impresionante en México, Brasil, Estados Unidos, España, Centro y Sudamérica”.

Admitió que es difícil entrar al mercado brasileño, pues el público suele ser muy nacionalista, sobre todo porque goza de una gran cantidad de talentos en la música a través del tiempo.

“Por eso digo que ha sido un trabajo de mucho esfuerzo, ganas, cariño y apoyo de los fans que quizá me conocieron desde ‘Chispita’. Ha sido incalculable porque nunca imaginé tener mi disco en portugués y en un concierto tan lindo y bien retratado”.

Lucero es una de las pocas mexicanas que ha logrado un sitio especial en el gusto de los brasileños. Los actores que dieron vida a la serie de televisión “El chavo” y el grupo RBD también han sido exponentes destacados en la nación sudamericana.

En conferencia de prensa, la también actriz habló acerca de su relación con el empresario Michel Kuri a quien define como un hombre maravilloso, que la trata muy bonito.

“Estoy muy enamorada, estamos muy felices y viviendo una etapa preciosa de nuestras vidas; compartiendo momentos muy especiales con mucha madurez, estabilidad, armonía, amor e ilusión, lo cual nos mantiene constantemente enamorados, juntos y felices”.

Dijo que se siente satisfecha en todos los aspectos al asegurar que sus hijos Lucero y José Manuel son su motor, lo mismo que el público, que sigue su carrera desde casi cuatro décadas.

A tres meses de cumplir 50 años, la intérprete de éxitos como “Electricidad”, “Veleta” y “Cuéntame”, entre otros, mencionó que de momento no apostará por las cirugías plásticas y si hay quienes opinan que luce bien se debe que su estabilidad emocional se refleja en lo físico.

“A mi edad no es fácil mantener una figura fitness, pero me siento muy a gusto con mi cuerpo. No soy partidaria de las cirugías ni del bótox. Es evidente que el tiempo pasa y que algún día estaré muy viejita y arrugadita, por lo que tal vez no me pondré bikini sino un traje de baño completo, pues me encanta tomar el sol y estar en el mar”.

Cuida mucho su alimentación y practica el ejercicio. Además, nunca ha tenido afición por el alcohol ni por alguna sustancia tóxica.

“Me gusta verme de la edad que tengo porque esa es la vida que tengo y son todos años que he vivido haciendo cosas que me han llenado de alegría, emociones, satisfacciones y felicidad. No tiene caso esconder la edad detrás de cirugías que me cambien las facciones”.

Respecto a un posible regreso a las telenovelas, mencionó que por el momento no lo tiene contemplado pues planea concentrarse en la música.

Sin embargo disfruta mucho cuando, a través de las redes sociales, sus fans le envían videos de los trabajos que ha hecho, como “Lazos de amor” (1995) en la que interpretó tres personajes: “María Guadalupe”, “María Paula” y “María Fernanda”.

Para ella se trata de uno de los melodramas más impactantes en los que ha estado, sobre todo por su final, ya que el público se quedó con la duda de si en el incendio de la escena final murió “María Paula” o “María Guadalupe”.

“Yo creo que sobrevivió ‘María Guadalupe’, pues siempre he pensado que el bien debe triunfar sobre el mal. A veces se cree que el mal no es castigado pero yo digo que tarde o temprano al que obra mal le va mal. Por lo pronto sigo soñando que ‘María Guadalupe quedó viva”.

Lucero también informó que la marca que lleva su nombre no solo ofrecerá zapatos causales y de tacón, ya que también apostará por bolsas, accesorios, ropa y cosméticos.

Será el 24 de mayo cuando la cantante se presente en el Auditorio Nacional para interpretar sus éxitos y temas brasileños. Incluso invitó al público para que se aprenda el tema “Eu to de olho” y o canten juntos. Luciano Pereyra y Banda Los Sebastianes estarán ese día como sus invitados especiales.

Igualmente dio a conocer que “Me deshice de tu amor” es el primer sencillo de su próximo disco en el género regional mexicano. En esta ocasión es una combinación del sierreño con banda.