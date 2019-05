“Los grandes del rock” conviven solo cuando comparten escenario

México, 1 May (Notimex).- Durante su época de juventud y máxima gloria musical “los grandes del rock” mantenían una sólida amistad que pereció con el tiempo, por lo que hoy solo se saludan cuando comparten escenario.

El cantante Enrique Guzmán explicó que les da gusto verse precisamente porque coinciden poco. “Incluso hay veces que no nos queremos mucho aunque somos de la misma camada y del mismo grupo. Los compañeros éramos amigos, pero ahora no, ahora cada quien jala por su lado”.

En 1971 Alberto Vázquez, César Costa y Enrique Guzmán compartieron créditos estelares en la película “Caín, Abel y el otro”, al lado de Lorena Velázquez. Antes, los dos primeros fueron protagonistas en “La juventud de impone” (1964) y Angélica María fue pareja de Guzmán en “Como perros y gatos” (1969).

Aunado a ello, junto con Julissa, Roberto Jordán y Benny Ibarra coincidían en las giras de conciertos que hacían a nivel nacional e internacional, pues todos eran ídolos de la época y el público los esperaba por igual en los grandes escenarios.

Al preguntarles si verse tan seguido pudiera haberlos fastidiado, Guzmán fue tajante y dijo que a veces sí. Pero (hoy) nos damos la vuelta y cada quien por su lado un ratito y luego otra vez, pues no somos hermanos (para llevarse bien).

El 10 de mayo “los grandes del rock” (Enrique Guzmán, Angélica María, César Costa, Julissa, Roberto Jordán y Benny Ibarra) ofrecerán un concierto en el Auditorio Nacional de esta ciudad para celebrar a las mamás.

Aunque no explicaron cual será la dinámica sobre el escenario, adelantaron que interpretarán la mayoría de sus éxitos.

“El rock no es una moda, es una forma de vivir, una forma de protestar. El rock nunca se olvidará porque solo así protesta la juventud”, comentó Enrique Guzmán, quien fue líder de Los Teen Tops y como solista destacó con los temas “Tu cabeza en mi hombro” y “Mi corazón canta”, entre otros.

Ante la posibilidad de realizar una gira por varias plazas del país para llevar ese espectáculo, César Costa mencionó a Notimex que todavía disfrutan subir a los aviones y autobuses como hace varias décadas.

“Después de tantos años ya tenemos un oficio para andar viajando, cantar y regresar al día siguiente. Uno va haciendo callo, nos volvemos mañosos y aguantamos”.

El intérprete de éxitos como “Mi pueblo” y “Besos por teléfono” recordó que al inicio de su carrera hacían tres funciones a diario en diferentes ciudades durante mes o mes y medio.

“Eso te da tablas. Es lo mismo y yo aprovecho para descansar cuando salgo, no me afecta. Después de 60 años es un privilegio poder estar en el escenario comunicándonos con este público que ha sido maravilloso con el rock and roll y con nosotros”.