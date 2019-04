Cultura capitalina destaca éxito de Festival Tierra Beat Internacional

México, 27 Abr (Notimex).- El Festival Tierra Beat Internacional logra su cometido y se convierte en un éxito en el Parque Bicentenario, afirmó el secretario de Cultura capitalino, José Alfonso Suárez Del Real, al constatar la respuesta de cientos de familias y visitantes, que disfrutaban de los espacios, la oferta musical y actividades ecológicas culturales.

En entrevista respondió a Notimex que: “un festival con causa sí tiene respuesta social, desde la gente que llegó por su propio medio a través de los ciclotones, la que llega por el Metro o algún otro medio de transporte; y constatamos que la gente está disfrutando de la música, va, viene, camina, descansa, participa y vincula con las actividades de cine, teatro, expiaciones, talleres y conversatorios”.

Suárez del Real, a paso lento fue observando el esparcimiento y diversión de los asistentes: “de eso se trata, de ver familias completas en plena convivencia e informándose sobre el objetivo del festival, de hecho desde la pasada administración mi colega, Pablo Moctezuma Barragan, impulsó enormemente la reproducción del ajolote en el Parque Tezozomoc, así que está especie está bien cuidada en Azcapotzalco”.

Consideró normal que este tipo de eventos genere voces a favor o voces en contra: “Por eso se abrieron estos conversatorios, creemos que cuando hay ese tipo de discusiones abiertas son sanos y son buenos, es mejor que se hagan directamente al interior de la propia organización y no que surjan como un eco de las redes sociales”.

Subrayó que la expectativa para este primer Festival Tierra Beat Internacional es de recibir a más de 50 mil visitantes: “obvio, el ingreso de gente va creciendo conforme cae la tarde, porque en la mañana el sol se esperaba cayera a plomo, y creemos el día de mañana domingo la gente se va a volcar y habrá una sorpresa importante a las 12:00 horas, porque daremos un gran espaldarazo a una acción político cultural a favor de nuestros maíces originarios”.

Con bastón en mano, Alfonso Del Real se consideró un gran vagabundo, toda vez que expresó su disfrute al asistir a todos los eventos culturales organizados por secretaría a su cargo: “Soy tan viejo que prefiero moverme en mis dos pies y caminar; me encanta vagabundear y conozco la Ciudad y gracias a ello puedo decir he caminado por sus calles, además de que me hace bien en términos de Salud, me permite estar en contacto con la gente”, finalizó.