Pamela Anderson explota tras arresto de Julián Assange

Pamela Anderson explotó tras el arresto de Julian Assange, cofundador WikiLeaks, del que además se dijo fue su pareja sentimental luego de visitarlo en numerosas ocasiones en la embajada de Ecuador en Londres.

WATCH: Moment Julian Assange is CARRIED out of the Ecuadorian Embassy in London. pic.twitter.com/OEeqmoksGr

Empleando su cuenta de Twitter, la ex conejita de Playboy compartió su indignación luego de ver las imágenes del arresto de Assange y expresó: “Estoy en shock. No pude escuchar claramente qué dijo, se ve muy mal”.

Y agregó: “¿Cómo pudiste, Ecuador? Porque te expuso. ¿Cómo pudiste, Reino Unido? Por supuesto, eres la perra de Estados Unidos y necesitas una distracción de la idiota mierda del Brexit”.

De la misma manera, la modelo arremetió en otro mensaje contra el presidente de Estados Unidos. “¿Y Estados Unidos? Este presidente cobarde y tóxico. ¿Realmente necesita alentar a tus militantes? Eres egoísta y cruel. Has hecho retroceder a todo el mundo”.

— Pamela Anderson (@pamfoundation) April 11, 2019