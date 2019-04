Omar Chaparro ha recibido amenazas de muerte por papel de Pedro Infante

Omar Chaparro sigue afrontando las críticas de su protagónico en la película “Como caído del cielo”, producida por la plataforma Netflix.

Durante la alfombra roja de “No manches Frida 2”, el actor reveló lo difícil que ha sido recibir diversos ataques al confirmarse que él dará vida a Pedro Infante en el proyecto antes mencionado.

“Yo creo que te mentiría si te digo que no me afecta, como ser humano nuestro ego siempre quiere recibir aceptación, ser reconocido, y cuando hay comentarios tan destructivos pues efectivamente (perturba)”, explicó.

Al ser cuestionado por la supuesta marcha que se llevaría a cabo para pedir que no participara en la cinta de Pedro Infante, el actor reveló: “yo he recibido comentarios, hay unos que me hacen reír como, por ejemplo, ojalá la escena del avionazo sea lo más real en esta película para que te mueras, o suicídate, incluso hablaron a mi oficina para amenazarme, y cosas muy fuertes”.

Sin embargo, Omar no reprocha estas acciones y asegura entender la postura de la gente. “Esto no es otra cosa más que el tamaño de artista que es Pedro Infante, es el icono más grande que tenemos y es lógico, entiendo que cualquiera que lo hubiera interpretado hubiera recibido las mismas críticas, no sé si igual o más, pero lo que procuro ahorita es mantenerme un poquito alejado de las redes sociales y enfocarme en lo que debo hacer que es meterme más en el personaje, trabajar para hacer un personaje y una película para que la gente se contradiga de lo que dijo alguna vez”.

Finalmente, el también comediante y conductor aseguró estar totalmente enfocado en este proyecto y espera que en el momento en que se dé a conocer su trabajo las opiniones cambien a su favor.