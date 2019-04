Lucero le responde a Gabriela Spanic tras llamarla envidiosa

Luego de que Gaby Spanic confirmara que el audio donde se le escucha hablando mal de Lucero tachándola de envidiosa, entre otras cosas, es verdad, esta última ha dado respuesta a estas declaraciones.

Durante una conferencia de prensa, la ex esposa de Mijares contestó: “La verdad es que no he oído el audio. Hasta donde yo me acuerdo nos llevábamos bien en la novela y en las grabaciones y todo siempre con respeto. No sé ya después qué pasó, ahora sí que habría que preguntarle a ella, no sé si no le caigo bien”.

Conjuntamente, Lucero subrayó que ella es muy afortunada como para sentir algo similar por alguna de sus compañeras del medio del espectáculo.

“La verdad es que afortunadamente nunca he sentido envidia de nadie, nunca. Me gusta que la gente tenga éxito, dinero, fama, belleza, trabajo. No creo que pudiera envidiar nada porque afortunadamente siempre digo desde hace muchos, muchos años que soy como si fuera una consentida de Dios. Me siento muy bendecida por él, todas las cosas que tengo en mi vida a nivel personal, profesional… son maravillosas. No podría envidiar nada de nadie”, explicó.