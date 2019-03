Jaime Garza da detalles de su amorío con Sylvia Pasquel

Jaime Garza relató algunos detalles de su relación sentimental con Sylvia Pasquel, antes de haber mantenido un romance con su hermana Viridiana Alatriste, ambas hijas de Doña Silvia Pinal.

“No duró mucho, no fue muy extensa de tiempo, pero nos quisimos bien, nos comunicamos bien, tuvimos un acercamiento muy bonito, quizás si no hubiéramos hecho la obra, no hubiéramos tenido la cercanía, o la oportunidad de platicar, de conocernos, compartir una comida, un atardecer, en fin, te vas encariñando con la gente”, contó el actor en entrevista para Ventaneando.

Al respecto de la duración de esta relación, Garza explicó: “no mucho, no recuerdo exactamente el tiempo, un año, año y cachito, si se compartió también a la intimidad porque estábamos solos, pero nunca estuvo la propuesta de matrimonio o irse a vivir juntos (…), yo me quedaba con ella en su casa, me quedaba a dormir con ella, fue una relación muy bonita”.

Finalmente, el actor explicó que nunca habló del tema con Viridiana, sobre todo porque en su memoria no está claro cuánto tiempo pasó entre estos dos romances.