Enrique Guzmán está al pendiente de la salud de Silvia Pinal

A pesar de que la relación entre Silvia Pinal y Enrique Guzmán no terminó en las mejores condiciones, y que en los últimos años existió una disputa para que su nombre no apareciera en la bioserie de la primera actriz, todo indica que la situación ha cambiado.

Luego de que Doña Silvia fuera internada de emergencia este fin de semana, el cantante venezolano reveló que ha estado al pendiente de la salud de su ex esposa.

“Estoy muy pendiente y está en manos del mismo médico que atendió la neumonía de mi mujer”, reveló Guzmán durante la alfombra roja del espectáculo FOREVER “The best show about the King of Pop”.