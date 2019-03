Alex Rodríguez le responde a José Canseco tras acusarlo de engañar a JLO

A escasas horas de que Jennifer Lopez y Alex Rodríguez anunciaran su compromiso matrimonial, José Canseco decidió acabar con la felicidad de la pareja y revelar que su colega le fue infiel a la cantante con su ex esposa.

“Estoy viendo ‘World of Dance’ y cómo JLo le envía un mensaje a Alex Rodríguez. Lo que no sabe es que él le está siendo infiel con mi ex Jessica. Pobre mujer, no tiene ni idea de cómo es él realmente. Yo estaba presente hace unos meses cuando llamó (a Jessica) por teléfono. Alex Rodríguez, deja de ser mi**da engañando a Jennifer Lopez. Te desafío a un combate de boxeo o de artes marciales mixtas cuando tú elijas”, dijo Canseco en varios tuits.

Watching World of Dance watching J.Lo text Alex Rodriguez little does she know that he is cheating on her with my ex-wife Jessica poor girl she has no idea who he really is — Jose Canseco (@JoseCanseco) March 11, 2019

I was there a few months back with her when he called her on her phone — Jose Canseco (@JoseCanseco) March 11, 2019

Alex Rodriguez stop being a piece of shit stop cheating on Jennifer Lopez — Jose Canseco (@JoseCanseco) March 11, 2019

Alex Rodriguez I challenge you to a boxing match or an MMA match anytime you want — Jose Canseco (@JoseCanseco) March 11, 2019

Acusación a la que Alex Rodríguez decidió responder con una frase del empresario estadounidense Warren Buffett que dice así: “Un idiota con un plan puede vencer a un genio sin un plan”.

Con esa frase, así como otros videos donde aparece la llamada ‘Diva del Bronx’, es como Rodríguez demuestra que a pesar de los comentarios de Canseco su compromiso con JLo sigue en pie y están mejor que nunca como pareja.

