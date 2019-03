Parchís, el grupo que trascendió fronteras y marcó a generaciones

México, 10 Mar (Notimex).- Fue en octubre de 1979 cuando el grupo español Parchís se dio a conocer a través del programa de televisión “Aplauso” de TVE, y a partir de ese momento, la vida de sus integrantes cambió para siempre.

Fueron elegidos a través de un “casting” convocado por la entonces compañía Discos Belter, de Barcelona. Se buscaba a infantes de entre 8 y 12 años que supieran cantar y bailar. El nombre de la agrupación estaría inspirado en el popular juego de mesa Parchís.

La alineación original quedó conformada por Constantino Fernández “Tino”, Yolanda Ventura, Gemma Prat Termens, David Muñoz Forcadas y Óscar Ferrer Cañadas, quien en 1981 abandonó el proyecto argumentando problemas personales. En su lugar entró el carismático Francisco “Frank” Díaz Teres.

Se convirtieron en los protagonistas de una época en que la música infantil tuvo gran repercusión a nivel internacional, y hasta 1985 alcanzaron éxito en España, pero también en Perú, Argentina, Venezuela, El Salvador, Brasil, Chile, Ecuador, Estados Unidos y México, logrando cifras millonarias tras la venta de sus discos.

El tiempo de Parchís se dividía ya no solo entre la escuela y su casa, también en giras promocionales, programas de televisión, entrevistas, conciertos y películas.

“La canción de Parchís” dio a conocer en México a las cinco fichas (Amarilla, Roja, Azul, Verde y Blanca), a través de su primer disco que también incluyó los temas “Ganador”, “Los cinco”, “Mortadelo y Filemón, agencia de información”, “En la armada”, “La plaga” y “Si vas a París, papá”, entre otros”.

El 19 de diciembre de 1980, los cantantes estrenaron su primera película titulada “La guerra de los niños”. A ésta le siguieron “Los Parchís contra el Inventor Invisible” (1981), “La segunda guerra de los niños” (1981), “La magia de los Parchís” (1982), “Las aventuras de los Parchís”, (1982), “Las locuras de Parchís” (1982) y “Parchís entra en acción” (1983).

“Originalmente, el grupo solo duraría un año, trabajaríamos en verano y a finales de año para el disco de Navidad, pero ninguno imaginamos ser tan importantes para la generación que creció con nosotros”, expresó Yolanda Ventura en 2001, durante una entrevista que concedió a la revista TVyNovelas.

Parchís grabó un total de 17 discos y 270 canciones, filmó siete películas y rompió records de asistencia durante sus conciertos en diversos países. Además, editaron diversos cómics que llegaron a venderse hasta Japón.

“Corazón de plomo”, “El twist del colegio”, “Ayúdale”, “Hola, amigos”, “Veo, veo”, “Fin de curso”, “Ven a mi fiesta”, “Hasta luego, cocodrilo”, “Un rayo de Sol”, “Querido profesor”, “La magia del circo”, “Arriba, abajo”, “Las locuras de Parchís” y “Bien, bien bravo”, son algunos de los éxitos que colocaron en la radio.

“Parchís detonó un ‘boom’ en la música porque cantábamos para los niños y los niños se podían sentir identificados con nosotros. A la fecha, la gente tiene un recuerdo maravilloso de nosotros y eso nos da muchísimo orgullo y satisfacción”, comentó Yolanda a Notimex.

Infinidad de anécdotas se cuentan en la historia de Parchís, como aquella de que Tino estuvo a punto de no ser elegido, pues al director artístico de “casting” le había parecido muy feo.

“Yo escuché cuando se lo dijo a su secretaria, pero al final, la voz pudo más que la cara”, relató Tino alguna vez.

Con el transcurrir de los días, el originario de Barcelona logró convertirse en el líder de la agrupación hasta que en 1983, ya cumplidos los 16 años, dijo adiós a sus compañeros para lanzarse como solista. Entonces, Chus se convirtió en la ficha Roja.

En declaraciones al programa “La historia detrás del mito” (2006), Frank habló de lo bueno que obtuvo en Parchís, pero también acerca de lo complicado en adquirir grandes responsabilidades siendo muy pequeños.

“Para un niño, a esa edad, es difícil que tengas esa responsabilidad y esa regularidad de trabajo, de levantarte vestirte, ensayar y ser simpático a todas horas, aunque hayas estado 24 horas o hasta 42 horas dentro de un avión”.

Mucho se habló acerca de que hubo un noviazgo entre Yolanda y Tino, y fue cierto, pero sucedió al inicio de Parchís y no cuando el público lo suponía.

“Fue bonito, nos dimos o tres besos nada más, como sucede cuando tienes esa edad. Él era muy guapo y me gustaba mucho. Luego crecimos y nos hicimos un poco rivales, porque los dos queríamos ser líderes del grupo. Hoy conservamos una amistad muy bonita”, declaró Yolanda a TVyNovelas.

Otro supuesto noviazgo surgió entre Paulina Rubio y David Muñoz cuando en 1982, la empresa Televisa reunió a ambas agrupaciones a través de un programa especial conducido por Alfredo Alegría “Lengüardo”.

Después de este encuentro, se realizó un programa más en el que la llamada “Chica Dorada” y él conversan sentados en el piso luego de que Sasha le dijo a ella que David tenía algo que decirle.

Entre que David le declara su interés y no, y Paulina le sugiere que vayan a Reino Aventura, Frank, Gemma, Yolanda y Benny confabulan al preguntarse quiénes serán los padrinos de la boda.

A principios de los 80, Parchís había anunciado que tendría un encuentro con Su Santidad, el Papa Juan Pablo II, pero no pudieron lograrlo debido a las múltiples actividades de éste. Sin embargo, para no quedar mal con el público, sus representantes truquearon las fotos borrando a David y Frank para poner en su lugar al papa.

En enero de 2008, durante el programa español de televisión “Peta-Zetas”, algunos integrantes se reunieron 23 años después de su separación para cantar y recordar viejas glorias.

Frente al conductor José Corbacho admitieron que en la época de éxito ganaron mucho dinero, pero no lo suficiente por su trabajo, pues hubo quienes cobraban más que ellos.

“Se ganaba, pero si lo piensas ahora, habiendo vendido más de 11 millones de discos, habiendo hecho giras mundiales, siete películas y teníamos marcas de ropa. Lo miras ahora y seguramente estaríamos bañados de dinero, pero no”, comento Frank.

Recordó que sus representantes procuraban tenerlos muy distraídos en fiestas, yates, motos, autos, viajes y compras para que ni ellos ni sus padres analizaran la magnitud del negocio que estaban representando.

De esta situación ya se había percatado la madre de Óscar y optó por sacarlo del grupo. Así lo relató él en “La historia detrás del mito” (2006).

“Ella vio cosas de funcionamiento, de cómo se pactaban cosas, de cómo se trataba al grupo y cómo se exprimían horas diarias, eso empezó a no gustarle”.

Cuando Parchís venía a la Ciudad de México, el impacto con sus seguidores era avasallador, por lo que la seguridad de los hoteles no podía garantizarles una integridad física. Durante su estancia, cerca de cuatro mil niños y niñas con sus padres, se plantaban a las afueras con la esperanza de verlos pasar.

Ante tal respuesta, sus managers optaron por distraer a los fans, hospedando a David, Gemma, Frank, Yolanda y Tino en casas de las Lomas y el Pedregal. Para ellos era mejor, pues se sentían más libres.

El año pasado, en entrevista con Notimex, Yolanda compartió que en una ocasión se desplomó un avión en el que iban a viajar. No lo tomaron porque no llegaron a tiempo. Sin embargo, sus padres se angustiaron, pues pensaron que estaban muertos cuando la prensa difundió la noticia.

En 2008, Parchís fue invitado al programa mexicano “Hoy”, conducido por Ernesto Laguardia. Ahí, los integrantes expresaron su anhelo por hacer un reencuentro musical, pues el grupo nunca hizo una gira de despedida.

Terminó de manera intempestiva debido a que su disquera atravesaba por una crisis económica y no había más recursos para solventar conciertos. A ellos les dijeron que se tomarían unas vacaciones.

“Estábamos de gira en México y Parchís se fue en un momento en el que estaba muy alto. Creo que fue por agotamiento, sobre todo por ellos, porque nosotros teníamos poco tiempo y no notábamos tanto el cansancio”, platicó Chus con respecto a él y los últimos integrantes.

Han sido muchos los intentos por reunirse de nuevo sobre un escenario, pero, en palabras de Yolanda Ventura, no existen los productores que se interesen por apoyarlos.

En la entrevista con Ernesto Laguardia, Tino compartió su sentir con respecto a la pérdida de su brazo izquierdo, hace varios años mediante un accidente automovilístico.

“Es una situación que se presenta en la vida y que uno, evidentemente, no lo elige. En mi caso ha sido muy importante contar con el apoyo de los que quiero y me quieren, de mi familia, mi mujer, mis amigos y el público. Me llegaron muchas muestras de cariño de parte de gente que no conocía personalmente”.

Frank informó que siendo estructurista se dedicaba a la construcción. Tino colaboraba como narrador en un programa de radio en Barcelona, donde retransmitían los partidos del Real Madrid, aunque él es seguidor del Barsa.

Gemma estudio puericultura y anotó que continuaba desempeñándose como maestra en una guardería de niños pequeños; David se dedicaba a la parte creativa de la publicidad y Yolanda ejercía como actriz en México. Óscar, por su parte, estudió periodismo y Ciencias Políticas.

Durante muchos años, Parchís reclamó legalmente las regalías de sus películas, pero a la fecha no han ganado la demanda.

“Percibimos regalías como intérpretes, pero no por derechos de imagen por las películas que en algún momento se hicieron en DVD y se comercializaron en España. Por más que tratamos de solucionarlo, nunca se nos permitió tener ni un centavo de euro.

“Después vimos que salía más caro el collar que el perro. Desafortunadamente son errores de los cuales se tiene que aprender y en su momento nuestros padres no sabían, pensaban que Parchís duraría un año, pero se les salió de las manos. Lo importante es que todos estamos bien física y emocionalmente”, declaró Yolanda a Notimex.

El próximo 12 de marzo, después de varios años de no visitar México, los integrantes originales de Parchís estarán en Guadalajara, Jalisco, para presentar su documental en el Teatro Diana durante la 34 edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG).

El filme es una realidad gracias a que en junio de 2017, a través de las redes sociales, se lanzó una campaña en la que se solicitaba apoyo económico a los fans para apoyar el “crowdfunding” o financiamiento lanzado en la plataforma Verkami.

El objetivo consistía en reunir la cantidad de 40 mil euros (más de 840 mil pesos), capital que servirá para solventar los gastos de la filmación, conseguir los derechos musicales y materiales de archivos.

El año pasado, Yolanda Ventura externó el anhelo de Parchís por grabar sus éxitos a dueto con artistas como Alejandro Sanz, La Oreja de Van Gogh y Alaska, pero a la fecha no hay nada concretado.