Ricky Martin resiente los estragos tras la llegada de su bebé

La llegada de la tercera hija de Ricky Martin y su marido Jwan Yosef, ha sido la mejor manera de iniciar el 2019 para el intérprete. No obstante y a pesar de la gran felicidad que vive, los estragos de las largas noches sin dormir están dejando marcas en el envidiado físico del cariñoso padre.

“”50 sombras de ojeras bajo mis ojos”. (50 shades of dark circles under my eyes). Así se expresa el boricua en tono de broma con la selfie donde muestra el cansancio por no dormir mientras cuida al bebé.

Lucía, quien aparentemente nació el 31 de diciembre pasado, ya forma oficialmente parte de la familia Martin, junto con sus hermanos Mateo y Valentino, nacidos por subrogación

Actualmente Ricky Martín de 47 años y su esposo Jwan Yosefs de 34, no han dado indicios sobre si desean agrandar la familia con un cuarto hijo.