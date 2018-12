Corey Harrison causa revuelo durante visita a tierra azteca

México, 30 Dic (Notimex).- Corey Harrison, la estrella del programa de televisión “El precio de la historia”, causó revuelo en la Ciudad de México, donde fue asediado por fanáticos que le pedían autógrafos y fotografías con él.

“Había escuchado que nuestro programa era muy famoso en México, pero nunca imaginé la magnitud de eso. Por lo regular 25 o 30 por ciento de los clientes que entran a la tienda son latinos y siempre nos dicen que somos muy populares aquí, siempre nos están invitando para comprobar que es cierto”, dijo a Notimex.

Durante los primeros días de su estancia en este país el empresario visitó el Zócalo capitalino y las Pirámides de Teotihuacán, donde fue reconocido por cientos de seguidores de la emisión que se acercaban a él para saludarlo. “Me tomé muchas selfies con ellos”, comentó emocionado.

No es la primera vez que “Hoss” se encuentra en tierra azteca, pues en visitas previas ha conocido Cancún, Los Cabos y otros lugares. Sin embargo, nunca había estado en la capital del país y tampoco había tenido ese gran e “impactante” recibimiento, como describe, de los mexicanos.

“Me encantó, amé la ciudad, es muy hermosa, muy limpia, es una de las ciudades más hermosas en las que he estado”, expresó Corey.

“Me he divertido mucho, mi amigo y yo estuvimos dando la vuelta alrededor de las calles de la ciudad en la Nochebuena y fue sorprendente ver que después de que todas las calles estaban llenas, toda la ciudad se quedó vacía”.

Harrison decidió pasar la Navidad en la Ciudad de México porque había escuchado que era muy popular, y nunca se imaginó que lo más especial que encontraría sería el cariño de la gente, lo que agradeció.

La tienda de empeños de la familia Harrison se ha convertido en un emporio debido al programa “Pawn Stars”, conocido en Latinoamérica como “El precio de la historia”, que se transmite por el canal privado History Channel.

“Se transmite en más de 150 países, algo que nunca imaginé. Recuerdo que en mi primer episodio pensé que nadie iba a vernos, porque quién iba a ver a cinco chicos que están en el desierto, y bueno aquí seguimos después de más de 15 temporadas al aire”, compartió.

Corey, gerente y co-propietario de la tienda de empeños junto a su padre Rick Harrison, explicó que cualquier persona puede entrar al establecimiento, aunque tienen horarios agendados para hacer las grabaciones del programa pues durante el día muchas personas entran a ver los artículos.

Uno de los aspectos sobresalientes de esa producción es que de cada artículo se cuenta su historia, con lo que cada emisión se convierte en una oportunidad de entretenimiento y aprendizaje.

“Hay una historia alrededor de todas las cosas y sólo porque tenga una historia no significa que valga más dinero. Siempre tratamos de tener las cosas más interesantes, por lo regular yo me dedico más al negocio de la joyería y cosas de ese estilo pero cuando entra algo padre o interesante, tratamos de adquirirlo”.

La celebridad compartió que creció en la tienda, pues siempre estaba ahí con su padre y su abuelo ya fallecido Richard Benjamin Harrison, y que empezó a trabajar a los 19 años.

“Nunca compré una televisión o renté DVDs, o compré un Play Station o cosas de ese estilo, todo lo que tuve siempre vino de la tienda”, recordó.

No obstante, respetando el negocio familiar, cualquier cosa que ha adquirido, la ha pagado y trabajado por ello. “Cuando algo me gusta mucho, a excepción de las motocicletas, lo negocio con mi padre y trabajo para adquirirlo, porque si no pagaría mucho”.

A quienes quieran iniciar un negocio como una tienda de empeños, les dijo que aunque al principio es muy difícil, todo es cuestión de paciencia pues se está sin dinero en muchas ocasiones.

“Siempre va a ser difícil el inicio. Si inviertes comprando una cosa en 10 mil dólares te vas a quedar sin dinero, y tienes que esperar a que llegue alguien que te la compre y cuando te la compra aun así no tienes dinero, así que tienes que esperar largo tiempo para ver los frutos del negocio”.

Parte del éxito de un negocio también consiste en tratar bien a los empleados y a los clientes. “Soy muy bueno con mis empleados, en 16 o 17 años que he sido gerente de la tienda he tenido entre 70 y 75 trabajadores y sólo he tenido que despedir a cuatro, todos han sido eficientes y disfrutan estar ahí, nunca he tenido ningún problema con ellos”, remarcó Corey Harrison.