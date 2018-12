“Roma”, una de las películas favoritas de Barack Obama

México, 29 Dic (Notimex).- La cinta “Roma”, ganadora del León de Oro en el Festival Internacional de Cine de Venecia, es una de las favoritas del ex presidente estadunidense Barack Obama durante 2018.

Como cada año, el ex mandatario de la Unión Americana compartió en sus redes sociales las listas de canciones, películas y libros de su preferencia.

Ambientada a principios de la década de 1970 “Roma” es una versión casi biográfica sobre la infancia del director Alfonso Cuarón en la colonia Roma de la Ciudad de México. Narra la vida de una familia de clase media y de “Cleo”, su trabajadora doméstica.

Tras ser aclamada en los festivales de Cine de Telluride, Internacional de Cine de Toronto, Internacional de Cine de San Sebastián y de Cine de Nueva York, “Roma” representará a México en la entrega de los premios Oscar a celebrarse en febrero.

“Annihilation”, “Black panther”, “BlacKkKlansman”, “Blindspotting”, “Burning”, “The death of Stalin”, “Eighth grade”, “If beale street could talk”, “Leave no trace”, “Minding the gap”, “The rider”, “Shoplifters”, “Support the girls” y “¿Won’t you be my neighbor?” son otros de los filmes que Obama menciona como de su agrado.

En cuanto a la música mencionó a “Apeshit”, The Carters; “Bad Bad News”, Leon Bridges; “Could’ve Been”, H.E.R. (ft Bryson Tiller); “Disco yes”, Tom Misch (ft Poppy Ajudha); “Ekombe”, Jupiter and Okwess; “Every Time I Hear That Song”, Brandi Carlile y “Girl Goin’ Nowhere”, Ashley McBryde, entre otros.

Entre ellas destaca “Historia de un amor”, del panameño Carlos Eleta Almarán, interpretada por Tonina ft Javier Limón and Tali Rubinstein.