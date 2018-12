Raquel Sofía, una puertorriqueña que encontró el éxito en México

La cantautora está nominada al Grammy 2019 con su disco "2:00 AM".

México, 27 Dic (Notimex).- La cantautora puertorriqueña Raquel Sofía, con una maleta y una guitarra se mudó a México con la esperanza de cumplir sus sueños en el mundo artístico y a un año de haberlo hecho, su disco “2:00 AM” ya alcanzó el éxito y ahora está nominada al Grammy 2019.

“Nada de esto me lo esperaba, yo sólo vine a tocar puertas, a abrir conciertos, a componer, a conocer gente, y la verdad que todo esto ha superado mis expectativas, me siento en casa; estar nominada al Grammy es algo indescriptible”, dijo en entrevista con Notimex.

El primer álbum de la cantante se tituló “Te quiero los domingos”, el cual salió en 2015 y fue con la promoción de ese disco que empezó a visitar México, donde ya es conocida.

“Empecé a venir a México porque tenía que hacer promoción de mis canciones, a veces a grabar, a hacer videos o fotos, y cada vez que venía me quedaba impresionada con la escena musical, con los compositores y eso fue lo que me movió para mudarme aquí”, indicó.

Ya instalada aquí, la fortuna le sonrió y empezó a abrir conciertos de varios artistas reconocidos. “Llegué abriéndole un concierto a Luis Fonsi, en los Latin Grammy Acoustic Sessions, y ya después de eso no tenía nada, pero poco tiempo después tuve la oportunidad de abrirle un concierto de Ha*Ash y Matisse”.

Raquel nació en Puerto Rico y empezó a cantar desde muy pequeña. “Cuando era chiquita cargaba libretas llenas de poemas de canciones que le escribía a mis compañeros de colegio que me gustaban y no me hacían caso”, recordó.

Después se mudó a Estados Unidos para estudiar jazz en la Universidad de Miami, luego encontró la gran oportunidad de trabajar como corista de Juanes y Shakira durante algún tiempo, hasta que decidió ser solista.

Admitió que nunca pensó desarrollar su carrera en su tierra natal, pues el camino que recorría la llevaba a otras direcciones. “En Puerto Rico hay muchas cosas muy ‘chéveres’ (buenas) pasando, sólo que aquí por la magnitud de la ciudad hay mucho más, no sé qué hubiera pasado si me hubiera quedado allá, creo que ese no era mi camino”, comentó.

A su llegada a este país sacó el álbum “2:00 AM”, el cual está inspirado en sus ex novios y en las cosas que le han pasado por el desamor, “pero no es un disco de despechos, es más de superación, de aprender a pasar la página, de aprender a decir adiós”, aclaró.

La cantautora explicó que ella hace música para que la gente se identifique y se encuentre en las canciones, “para que la gente diga: ‘Eso es lo que me está pasando exactamente’, yo siento que mis letras que son tan sinceras, sirven a la gente para que se sienta acompañada en los momentos duros de su vida”.

En la actualidad la intérprete tiene una relación amorosa, lo cual la ha sacado de su zona de confort porque ha dejado a un lado las composiciones que hablan de dolor y desamor, para escribir letras de amor. “Ahora voy a escribir letras de amor después de mucho tiempo, y estoy encontrando ese lado de mí que no lo había explorado tanto y me cuesta, la verdad, pero vamos a ver qué pasa”, comentó muy sonriente.

Pero son las canciones de desamor de “2:00 AM” las que la han hecho estar nominada al Grammy, algo que aún no puede creer. “Yo creo que aún no he entendido la magnitud de la situación, creo que voy a caer en la cuenta cuando llegue a Los Ángeles, cuando esté en la alfombra roja y diga: ‘¡Estoy en los Grammys!.

“Estoy muy agradecida porque hay mucha música latina que salió este año, mucha gente talentosa, y sólo hay cuatro categorías y qué honor que me nombren a mí en uno de esos espacios, me siento que estoy representando a los cantautores y la gente que hace música con sentimiento”, añadió.

Finalmente, compartió que aun cuando su música es pop alternativo, le gustaría experimentar con otros géneros. “Estoy abierta a todo, me encanta el rock, a mí me gusta todo, estoy abierta a colaboraciones, hay mucha gente que está haciendo cosas interesantes”.

Añadió que le gustaría hacer una colaboración con el cantautor Jorge Drexler y mencionó que entre sus artistas favoritos se encuentran Natalia Lafourcade, Jesse & Joy, Zoé, Julieta Venegas y Café Tacvba.