Eduardo Yáñez lanza advertencia a reporteros

Eduardo Yáñez sigue aclarando su relación con la prensa luego de que se viera involucrado en un altercado con un reportero que le cuestionaba por el problema que en ese momento tenía con su hijo, quien lo señaló por ser un mal padre.

Durante la entrevista que le concedió a Raúl Araiza para el programa Hoy, el actor manifestó que, contrario a lo que se rumora, él no tiene problemas con los medios de comunicación, pero si manifestó que hay dos reporteros con los que sí está molesto.

“Quiero dejar claro esta onda con la prensa, primero yo no tenía ninguna enemistad con ninguna prensa, pero siempre he sido como soy, siempre que se me preguntó de mi vida personal evité el tema, lo evité de una manera educada (…) mi enemistad ya directa con ciertos miembros de la prensa de espectáculos fue cuando fotografiaron a mi mamá en un estado de salud deplorable”, declaró.

“Por ejemplo, cuando dicen que soy vicioso o adicto a algo, pues que yo recuerde, trabajando a mí nadie me ha visto vicioso o adicto, físicamente yo no me vería como veo si fuera un adicto y un vicioso, o sea, estaría destruido”, agregó.

Y retomando el tema de los reporteros que se han mentido en su vida familiar, Eduardo subrayó: “Yo si tengo fotos de un enano, siéndole infiel a su mujer con otra mujer, y tengo fotos de otro güey alto con unos chavitos, y no fotos de a lo mejor estaban haciendo esto, pero parece lo otro, no, no, bien buenas las fotos, y si me siguen ching$%& las voy a subir (a las redes)”.

Al finalizar esa parte de la entrevista, Araiza detalló: “Él dice que tiene esta evidencia de estos dos personajes, no dice los nombres, es la vida de estos dos reporteros que no son de los que tienen un prestigio”.

Previo a esta advertencia, el histrión aclaró que por ahora si tiene contacto con su hijo, y aunque sigue un poco molesto porque nunca valoró que como padre le dio todo y por eso tuvo que perderse muchos momentos a su lado, ahora cuenta los días para conocer a su nieto.

“Me voy el sábado para Los Ángeles, y no conozco a mi nieto, y lo voy a conocer”, afirmó el artista mexicano.

