A Issabela Camil no le gustó ver su romance en la serie del “Sol”

A pesar de que la euforia por la primera temporada de “Luis Miguel, la serie” pasó hace algunos meses, la que por fin se dio el tiempo de ver la bioserie del cantante es Issabela Camil.

Sin embargo, parece que el recordar su vida junto al “Sol” y la manera en que fue retratado su romance en la trama no fue del agrado de la actriz, quien, durante su encuentro con algunos reporteros así lo manifestó:

“Que de repente se viera tan expuesta esa parte de mi vida que cuidé y que no quise compartir, me causó estrés y me causó enojo porque no fue decisión mía sacarlo a la luz”.

Cabe recordar que previo a su lanzamiento, Issabela confesó que ella supo meses antes del estreno de la trama que sería Camila Sodi quien la interpretaría en la trama; no obstante, siempre mostró su recelo por saber qué tanto se mostraría de su idilio amoroso con el cantante en el exitoso proyecto de Netflix