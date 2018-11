Héctor Soberón sale en defensa de Grettell Valdez

Héctor Soberón rompió el silencio y a través del programa “De Primera Mano” difundió un video donde da su versión al respecto de las últimas declaraciones de Michelle Vieth, quien aseguró que cuando sostuvo una relación con ella, también la mantenía con Grettell Valdez, e inclusive la hizo abortar un hijo de él.

Visiblemente molesto e incómodo, Héctor manifestó: “lo peor es que después de tanto tiempo sigue reviviendo algo que según ella, le hizo mucho daño, y de la cual ha dicho varias ocasiones que no hablará del tema, y aun así, sigue haciéndolo, pero también mintiendo, dando fechas y datos que no coinciden, por ejemplo, ella nació en noviembre del 79 y yo la conocí en la novela a mediados del 98, hagan sus cuentas y verán que no son 16 años como ella afirma, aparte, nos casamos en el 2002, donde ella tenía 23 o 24 años”.

Al respecto de las declaraciones donde se involucra a Valdez, el histrión subrayó: “en este momento está involucrando a una persona del medio, que ya tiene una vida hecha y sin ninguna prueba, obvio, es mentira lo que ella está afirmando, y me da lástima, que haya dañado así a dicha persona, cuando ella sabe muy bien lo que significa la invasión a la privacidad”.

Dejando en claro que, por respeto a los niños y sobre todo a su familia no hablará más del tema, Soberón destacó que también le conoce un pasado oscuro su ex.

“Sabe muy bien cómo sucedieron las cosas, y si confieso los secretos de alcoba la única perjudicada sería ella, y además no puedo permitirme involucrar a otras personas porque no se lo merecen, así como yo tampoco me lo merezco, yo tengo algo que se llama moral y decencia”, declaró.

Por su parte, Patricio Borthetti, ex esposo de Valdez y padre de su hijo Santino, aseveró que su ex se encuentra muy molesta por las declaraciones de Michelle. “Hablé con Grettell, hablamos al respecto y ella está molesta porque es una mentira lo que se dijo”. Y agregó que, por ahora, el hijo que tienen en común no se ha enterado de lo dicho por Vieth.