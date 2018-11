Así responde Fernando Carrillo a quienes dicen que es gay

Fernando Carrillo se ha colocado en la mira de los internautas gracias a las fotografías sugerentes que ha compartido en redes sociales, situación que le ha traído fuertes críticas, pues algunos consideran que ya no está en edad para hacerlo, además de poner en duda sus preferencias sexuales.

Ante los señalamientos, el actor aprovechó las cámaras del programa Sale el Sol para responder a sus detractores así: “Cuando un ‘hater’ me dice gay, pues no me ofende, amo a la comunidad gay. Soy con mucho honor, honradamente el rey de la comunidad gay”.

De la misma manera, Fernando aseguró que los comentarios en torno a su edad no le interesan, pues más que agredirlo, lo hacen sentirme mejor consigo mismo.

“Cuando me dicen viejo, ¿cómo me puedo ofender? ¿Cuándo comienza la vejez? Me siento mejor físicamente y mentalmente que a los 20 (años)”, declaró.

