Alfredo Adame afirma que los travestis son más guapos que las mujeres

Alfredo Adame sigue dando detalles de lo que fue su relación con Susan Quintana, quien hasta hace algunas semanas era su pareja sentimental, y que de acuerdo a lo que ella declaró, su amorío se terminó porque el actor tiene el pene muy chiquito.

El actor mexicano acudió al programa “De Primera Mano” para dar su versión, luego de que en los últimos días se han expuesto audios en donde Quintana desacredita su relación con él, momento en que Adame confesó que la primera vez que la vio, pensó que era un travesti.

Alfredo explicó: “Yo me le salí tres veces de su casa y la corrí tres veces de mi casa, la última le dije: ‘lo que quiero es que te largues de mi casa’. A mí ni me despeinó este escándalo, yo salí a 9 programas de televisión a decir: ‘es una dama, es una gran mujer, es una gran madre, es una gran persona’, incluso yo todavía di a entender que no había dado el ancho, y no hablo del ancho sexual’.

Sin embargo, la plática se tornó álgida, luego de que el histrión fuera cuestionado por qué si desde un principio vio cosas que no le gustaron continúo con el romance. “Yo te voy a decir una cosa, yo la acepté como era, porque a mi me dijo: ‘yo soy esa mujer, que andas buscando, quiero ser feliz’. Ella me ponía fotos, fotos desnuda, no las que sacaron en la revista, porque esas no me las mandó a mí, esas se las mandó creo que ya sé a qué actor, porque el mismo me dijo: ‘conmigo también quiso’”.

El artista siguió explicando: “me mandaba fotos con el filtro de Instagram, y entonces yo veía una cara afilada, preciosa, (pero) la primera vez que la fui a ver al hotel, llegué y de repente me gritan de atrás, y volteo y veo una cosa de este tamaño enorme (alta), que te voy a decir, la primera vez que la vi, la primera impresión, yo iba enamorado de una mujer y cuando la vi, hasta me pareció travesti”.

Inmediatamente, los reporteros le preguntaron el por qué se quedó si le pareció eso, a lo que Alfredo declaró: “yo la conocí, y cuando la vi, dije: ‘esto parece travesti’, me fui con las reservas y todo, después dije: ‘no pues si está muy guapa y todo’, porque los travestis son más guapos que las mujeres incluso, y entonces inicié la relación”.

Al final de la entrevista, el actor de las telenovelas subrayó que no se arrepiente del romance que tuvo con su ex, pues no le ha provocado ningún daño toda esta situación.

Video a partir del minuto 12:28 (declaración de los travestis):