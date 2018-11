Terry Gilliam defiende experiencia que ofrece el cine para ver películas

Los Cabos, BCS., 9 Nov (Notimex).- Al igual que otros cineastas, Terry Gilliam mantiene su postura en torno a que el cine está hecho para verse en pantallas grandes y no en dispositivos pequeños como televisiones, computadoras o teléfonos celulares.

En entrevista con los medios, el director de películas como “The man who killed Don Quixote” y “Brazil” expuso: “Veo que mucha gente ve películas en un iPhone y cuando me percato de que ven una de mis películas me dan ganas de romper sus teléfonos”.

Gilliam, quien es uno de los invitados de honor de la séptima edición del Festival Internacional de Cine de Los Cabos, opinó que el tamaño es importante y que él hace películas para la gran pantalla. “Me gustan los grandes formatos”, anotó.

Convencido de que la experiencia es incomparable entre ir al cine y ver una película en algún dispositivo, el cineasta británico de origen estadunidense comentó:

“Antes solía ser importante ir al cine, sentarte, discutir sobre la película después de verla. El problema actualmente con Amazon y Netflix es que hay tantas cosas que se están haciendo, que ya no nos reunimos a ver lo mismo al mismo tiempo, ya no hablamos al respecto, ya no tenemos nada en común al hablar”.

De acuerdo con Gilliam, “lo que era agradable era salir del cine y discutir con tus amigos en alguna cena sobre lo que te gustó y no, cómo la percibieron y el hecho de que la gente de sienta sola en casa a ver una película no es lo mismo”.

Al hablar sobre el futuro del cine, explicó que no sabe hacia dónde va, pero no le sorprendería que muy pronto haya más películas hechas con un iPhone.

“La tendencia es que cada vez más personas ven películas desde su casa en televisión, pero acudir al cine es una experiencia diferente y por eso sigue existiendo”, enfatizó.

Cómo parte de su participación en el encuentro fílmico mexicano, Terry Gilliam promociona su película “The man who killed Don Quixote”, que estrenará en diciembre próximo en pantallas nacionales.