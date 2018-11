Rendirán homenaje a David Foster en “Unforgettable, Gala Concert”

México, 6 Nov (Notimex).- Las voces de Daniela Pedali, Carlos Quezada, Aneeka, Frank Di, Mónica Campos y Roger Hudson se unirán para rendir homenaje al cantante David Foster durante el espectáculo “Unforgettable, Gala Concert”, los días 7 y 14 de noviembre en el Foro Viena, en la Ciudad de México.

“Es un concierto con grandes voces que le hacen justicia a cada una de las canciones de David Foster”, mencionó la productora Shendel Gerter mediante un comunicado.

Foster es un músico, productor y compositor canadiense que a lo largo de su carrera ha sido nominado 42 veces al Grammy, y ganador de 14, tres de ellos como Productor del Año, además de un Globo de Oro. También ha sido nominado tres veces a los premios Oscar.

Daniela Pedali es una cantante italiana que participó en el “reality show” “La Voz… México”, ganó el Festival de San Remo y fue invitada del Papa Francisco para interpretar la canción “Sin límites”, este año realizó un “cover” de la canción “Como quien pierde una estrella”, de Alejandro Fernández.

Carlos Quezada es un actor, originario del estado de Jalisco, que protagonizó el musical “Los Miserables”, también fue parte del elenco de “El Rey León”, donde dio vida a “Scar”.

Aneeka es una cantante venezolana que fue nominada a los Latin Grammy en la categoría de Mejor Nueva Artista, con la canción “Sin combustible”.

Por su parte, Frank Di participó en la cuarta edición de “La Voz… México” en el equipo de Yuri, quien lo ayudó a la realización de su álbum “No. 1”.

Mónica Campos quien también fue parte del elenco de “Los Miserables” y el cantante Roger Hudson.

En el repertorio de canciones se encuentran: “September” de “Earth, Wind and Fire”; “All by my self”, de Celine Dion; “I will always love you”, de Whitney Houston; y “Feeling good”, de Michael Bubblé.