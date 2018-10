Kendall Jenner quiere ser una madre trabajadora

Con el paso de los años y una vez establecido el rumbo profesional que ha querido darle a su vida, la modelo Kendall Jenner (22) ha ido desapareciendo progresivamente del programa de telerrealidad que protagoniza su famosa familia, ‘Keeping Up With The Kardashians’, el cual ha documentado por otro lado buena parte de su niñez y adolescencia, para centrarse cada vez más en su exitosa trayectoria sobre las pasarelas de todo el mundo.

Y teniendo en cuenta los buenos resultados que ha venido cosechando en su breve pero intensa carrera, la cual le ha servido para consagrarse ya como una de las maniquíes mejor pagadas de la industria, resulta comprensible que la hermanastra de Kim Kardashian no esté dispuesta a renunciar a ella una vez se anime a formar su propia familia, siguiendo así el ejemplo de su ídolo Cindy Crawford.

“Creo que ella lo ha hecho muy bien… Y me reconforta saber que, si todo sale bien, yo trataré de hacer lo mismo que ella”, ha revelado a su paso por un exclusivo evento organizado por la revista Vogue en Nueva York, el llamado ‘Forces of Fashion’.

Aunque de momento no se le conoce pareja oficial, pese a que este mismo año se le ha vinculado sentimentalmente con figuras del deporte como el jugador de la NBA Ben Simmons y, de forma más reciente, con Anwar Hadid -el hermano pequeño de sus amigas Bella y Gigi Hadid-, la socialité ya dejó entrever en una de sus últimas y cada vez menos frecuentes apariciones en el reality familiar que ya estaba fantaseando con una hipotética incursión en la maternidad.

Sin embargo, al mismo tiempo Kendall sigue decidida a proteger al máximo su intimidad del escrutinio constante al que le someten los paparazzi, las redes sociales y los medios de comunicación: una actitud que contrasta de alguna forma con la sobreexposición que ha venido experimentando, ella y también su hermana pequeña Kylie, desde su más tierna infancia.

“Siento que he tenido una vida demasiado pública. Mi familia tiene un programa de televisión y estamos todos en la misma situación. He luchado mucho por cultivar una carrera sólida y creo que mantener ciertos niveles de privacidad es importante. No sé, siento algo de poder al poder controlar un aspecto determinado de mi vida, aunque entiendo que eso también les sirve a algunos para crear una narrativa sobre mí que puede no ser cierta”, ha reflexionado durante su intervención en el acto.