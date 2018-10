José Joel investiga las condiciones en las que se encuentra su padre

El misterio sobre las condiciones en las que se encuentra José José continúa, pues luego de que una publicación diera a conocer que el cantante está viviendo una verdadera pesadilla tras luchar contra el cáncer de páncreas que le fue extirpado el año pasado, su hijo José Joel rompió el silencio y afirmó que está investigando esta situación.

A través de un video difundido en redes sociales, el también cantante expresó: “recordemos por favor que una recuperación de esta índole pues es muy despacio, es muy tranquila, tenemos que estar con mucha paciencia y con mucho amor procurando su alimentación, su bienestar, y si bien, como ustedes saben, de repente apareció mi hermana Sarita y se lo llevó en la noche y pues gracias a Dios pudo llegar a Miami bien, y ahí lo tienen ahora, yo procuro hablar con él una o dos veces por semana, les repito, para preguntar cómo está, qué necesita, qué requiere, cómo se siente y gracias a Dios hasta el día de hoy me dice todo bien, todo estable, ahí vamos poco a poquito saliendo adelante”.

Sin embargo, José Joel admitió que debido a la distancia no puede cerciorase de que lo que le dice “El Príncipe de la Canción” sea cierto, y tras toda la información que se dio a conocer en esta semana, es que ha iniciado una investigación, con el fin de salvaguardar el bienestar de su famoso padre.

“De entrada no quiero creerlas, no puedo creerlas, pero de ser verdad, créame, estamos investigando, estamos resolviendo y estamos aterrizando, justamente para no hacer chismes, para no andar en dimes y diretes, para no hacer más bulla de lo que es, por otro lado les repito, José José, mi padre, nuestro José José, nuestro “Príncipe” se está recuperando, ahí va, ahí la lleva, (tuvo) un cáncer de páncreas, despacito, está muy delgadito, sigue ganando peso, pero de repente lo pierde, nada está escrito, todo está en manos de Dios y todo puede pasar, pero al día de hoy ahí sigue, y por otro lado también quiero aclarar que, toda esta maraña, de la cual nos estamos enterando, se esta resolviendo, de ser verdad se tiene que investigar, se tiene que resolver por el bienestar primeramente de mi señor padre, y obviamente de toda la familia”.