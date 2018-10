Irina Baeva revela nueva estrategia para combatir ataques en redes

View this post on Instagram

felicidades a todo el equipo de @instagram por desarrollar ese tipo de tecnologías buscando así soluciones para el problema y creando conciencia sobre el tema de cyber bullying. fomentemos respeto, tolerancia y compasión para crecer como seres humanos y como sociedad. 🙌🏼 #Stop #Cyberbullying #Ciberacoso #SinEtiquetas ……… ……… @instagram anunció que la plataforma implementará una nueva tecnología que detectará bullying en los posteos. la tecnología identificará comentarios y contenido que ataquen la integridad y el bienestar de los usuarios, y lo mandará a revisión del equipo de @instagram . 👏🏼 #Repost @jerrynews with @get_repost ・・・ The new head of Instagram, Adam Mosseri, announced the platform will begin using new technology that detects bullying in posts. The technology will identify posts that attack a person’s appearance or wellbeing and flag them for review by Instagram’s team. The social media platform already uses a tool that filters offensive comments and spam. ___ "Online bullying is complex, and we know we have more work to do to further limit bullying and spread kindness on Instagram," said Mosseri in a statement.