Famosos desfilan en alfombra de la cinta “Ni tú ni yo”

Bárbara de Regil fue la reina de la noche durante la presentación de la película “Ni tú ni yo”, proyecto en el que la empresa de lucha libre Triple A colaboró con Corazón Films.

Acompañada de todo el elenco, de su esposo Fernando Schoenwald, así como de diversas estrellas de la lucha, la actriz mexicana recibió el cariño de sus seguidores durante la presentación de este proyecto que protagoniza.

“Soy la villana, me caigo muy mal, no conecto con el alma de nadie, me van a odiar muy cañón, fue muy difícil para mi hacer este personaje porque no tiene nada, es super fría, super seca”, contó De Regil.

Otras de las estrellas del espectáculo que desfilaron por la alfombra roja de la cinta fueron Martha Higareda, Alfonso Herrera, Rodrigo Vidal y Fernando Alonso, entre otros.