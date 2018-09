Grettell Valdez revela que padeció cáncer

Grettell Valdez dio a conocer que hace más de un año vivió un momento trágico al enterarse que padecía cáncer, sin embargo, su sorpresa fue mayor al descubrir que esta enfermedad estaba alojada en uno de sus dedos.

“Hace más de un año tuve una herida en un dedo, que realmente nunca les conté exactamente lo que me pasó porque era un momento fuerte para mí, pero lo que me pasó es que me dio cáncer en el dedo”, explicó la actriz a diversos medios.

Sobre lo que vivió al conocer la noticia, la artista explicó: “sé lo que se siente, sé lo que pasas, sé los miedos, la angustia que en ese momento uno vive porque es muy fuerte la palabra, es muy fuerte la situación, lo mío fue una cosa en un millón, fue una herida donde transmutó, nadie de mi familia padece de esta enfermedad, ni de parte de mi mamá ni de mi papá, entonces fue una muy mala suerte”.

De la misma manera, Grettell reveló cómo fue que luchó contra el cáncer. “Fui directamente con el oncólogo, me operaron, me erradicaron, me hicieron el implante de piel, de repente te tiran como un panorama de vamos a retirar una parte de tu piel, vas a perder la mitad del dedo, o sea fue como muy fuerte y alarmante la verdad, mi temor fue literal dos semanas de angustia hasta que llegó el momento de la cirugía y en el momento que salí de la cirugía fue de paz”.

Finalmente, Valdez confesó que por ahora todo eso quedó en el pasado y hoy tiene una vida sana, plena y feliz. “Me hicieron un trasplante, todo esta perfecto (ahora), quedó en el pasado, quedó en el ayer, así que hoy por hoy lo puedo contar, hoy por hoy lo puedo decir”.

Video: