Salma Hayek y Francois-Henri Pinaul renovaron sus votos matrimoniales

Can anyone explain to me what the ray of colored light in the photo could be? Alguien me puede explicar qué es el rayo de luz de color que aparece en esta foto? 🦄🌈🧜🏼‍♀️🧚🏻‍♀️🤷🏻‍♀️ #nofilter #orb #rainbow #phenomenon #aura

A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek) on Aug 27, 2018 at 9:46am PDT