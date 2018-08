Alejandro Fernández da detalles del encontronazo que tuvo en avión

Alejandro Fernández volvió a retomar el tema del encontronazo que tuvo en un avión hace algunas semanas, cuando los trabajadores de una aerolínea decidieron bajarlo antes de iniciar el vuelo debido a que había sembrado pánico entre los pasajeros.

El cantante mexicano brindó una entrevista a la conductora Lili Estefan del programa “El Gordo y La Flaca”, y en ese momento decidió sincerarse sobre el controversial momento que vivió.

“No me voy a meter en el juego de estar dando explicaciones, (…) tal vez como reaccioné no fue la mejor manera, pero si esa cosa tenía otro trasfondo, creo que tampoco me voy a poner a dar explicaciones a nadie. No sé qué se hayan dicho la verdad no he escuchado, después esto se va haciendo como una bolita de nieve y se van haciendo chismes y andan diciendo cosas que ni al caso”, explicó.