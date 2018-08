Merle Uribe denuncia a su hijo por violencia psicológica

Merle Uribe acudió en compañía de su abogado a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México a ratificar la denuncia por violencia física en contra de su hijo, Héctor Tapia Jr.

Visiblemente afectada por cómo se han dado los hechos, la actriz explicó que se encuentra muy asustada e incluso teme salir de su casa, pues no descarta que su hijo la vuelva a atacar físicamente. “Por eso no he salido, porque finalmente, si él me agrede, a lo mejor ya no me deja con bastón, a lo mejor ya me deja lisiada”.

A punto del llanto, Uribe manifestó que está pasando por una de las etapas más difíciles de su vida, pues se ha quedado sin recursos para sobrevivir. “No tengo ni un peso, no tengo ni para comer, porque como ya no me paga renta, pues me verán cada día más flaca”.

El Dr. Carlos Daza Gómez, abogado de la artista, explicó que a pesar de que en la primera instancia había una denuncia por lesiones y violencia psicológica, en la carpeta de investigación que se abrió únicamente se perseguirá el segundo punto; sin embargo, ya quedó un antecedente de los daños físicos que Merle recibió y afirmó que quedó abierta la posibilidad de una segunda denuncia por este hecho.

Al respecto de que su hijo pueda pisar la cárcel por este pleito legal, la artista comentó: “nadie quiere ver a su hijo en la cárcel, pero la otra vez yo les comentaba que era él o yo y finalmente ahorita soy yo, y les repito a todos, es golpeador igual que su padre. Es difícil, pero pues hay que acabar con esto”.

Finalmente, Merle Uribe manifestó que a su hijo Héctor ya lo sacó de su testamento y no recibirá ni un peso de ella cuando fallezca. “A Francisco (mi otro hijo) le dejé lo de la ANDA y la ANDI, (los departamentos) ya los dejé a otra persona, otro familiar que siempre me ha apoyado”.