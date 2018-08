Matan a balazos a Fabio Melanitto, ex integrante de UFF.

Fabio Melanitto, ex integrante del grupo UFF y ex pareja sentimental de la actriz Ivonne Montero, perdió la vida este miércoles en la Ciudad de México, dieron a conocer diversos medios.

Trascendió que el lamentable suceso ocurrió a las 17:00 horas, mientras el cantante se encontraba junto con su novia en la colonia Del Valle a punto de abordar su motocicleta, instante en que un sujeto armado lo interceptó y, tras un forcejeo, le arrebató la vida al propinarle siete disparos.

Hasta el momento no se tienen más datos del presunto homicida, quien escapó corriendo del sitio después de quitarle la vida al artista de origen venezolano.

Fabio Melanitto de nacionalidad, venezolana, se encontraba frente el 1958 de la calle Concepcion Beistegui, entre Zempoala y La Quemada, col. Narvarte Oriente, cuando un sujeto se le acercó y le disparó de manera directa, posteriormente escapó en un auto Chevy

Melanitto pasaba por un buen momento profesional, pues hace apenas algunas semanas anunció su regreso a los escenarios junto a Uff, banda que le dio fama internacional.

Sin embargo, en el terreno sentimental continuaba en conflicto luego de que Montero denunciara que seguía sin hacerse responsable de la paternidad de la niña que procrearon juntos.

“Yo creo que si el instinto no te despertó en el momento que tu hija nació, en el momento que viste que tu mujer estaba embarazada, en el momento en que tu hija entró a su primera cirugía, si no te despertó el instinto paternal en el momento en que tu hija estuvo a punto de morir, si eso no te despertó… olvídate, me reservo la opinión”, dijo Ivonne en entrevista para el programa “De Primera Mano”.

