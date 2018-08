“Canelo” Álvarez enloquece a sus fanáticas con su gran atributo

Saúl “Canelo” Álvarez ha provocado gran conmoción entre sus seguidores luego de que el Consejo Mundial de Boxeo mostrara una imagen en la que aparece en calzoncillos junto a su colega Kazajo.

La fotografía da a conocer el peso que tiene el mexicano un mes antes de enfrentarse a Gennady Golovkin, sin embargo, eso fue lo que menos atrajo la atención de las fanáticas del “Canelo”, quienes únicamente destacaron el atractivo físico del deportista.

En la instantánea, se puede ver a Álvarez sosteniendo una báscula usando un boxer color blanco, mismo que deja al descubierto su gran atributo.

Both @GGGBoxing and @Canelo have complied with the WBC 30 day mandatory weigh in and are both well under the 176 lbs. Limit.

GENNADY GOLOVKIN – 168.3 lbs

CANELO – 167.4 lbs

Both well in route to safely make weight for their rematch September 15th ! 🥊🇰🇿🇲🇽#WBC #CaneloGGG2 pic.twitter.com/1NRelhgLZh

— World Boxing Council (@WBCBoxing) August 14, 2018