Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez podrían cambiar de roles

A tan solo cinco meses de haberse convertido en padres de la pequeña Kailani, la vida de Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez ha dado un giro de 180 grados, situación que ha llevado a los artistas a dividirse las tareas sobre el cuidado de la bebé.

Durante un evento en la ciudad de México, el actor confesó una de las labores que le tocan a él. “Los pañales me tocan a mí, tenemos nuestros acuerdos, ella amamanta, si yo pudiera amamantar también lo haría, pero no, yo soy el encargado de cambiar los pañales, y ella de alimentarla”.

Por su parte, Aislinn no perdió la oportunidad para echarle en cara a Mauricio que no le ayude por las noches con la niña. “Yo soy la que no duerme, él duerme perfecto, no es reclamo, pero…”, momento en que el actor la interrumpe y dice: “el reclamo luego luego, sí, la verdad es que alguien tiene que descansar”.

Inmediatamente, Ochmann reveló su deseo de cambiar los roles con la hija de Eugenio Derbez. “Mira, yo lo que estoy diciendo a mi mujer, digo es que no puedo amamantar, pero que me deje banco de leche, que se vaya a trabajar, que me pase la quincena y yo me quedo con la bebé”.

Pero la actriz en seguida replicó: “Ay si, con lo mucho que te gusta trabajar, lo dudo mucho, la verdad es que los dos somos workaholic”.

Cabe señalar que mientras los artistas cumplen con sus compromisos laborales, Aislinn sigue enfrentando una dura demanda por parte de una marca de cosméticos, misma que si obtiene el fallo del juez, le quitará a la actriz la suma de 8 millones de pesos.