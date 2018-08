Paul Rudd rememora sus miedos de juventud ante la llegada de la ‘mediana edad’

Teniendo en cuenta que, a sus 49 años, atraviesa una de las etapas más prolíficas de su carrera interpretativa, sobre todo ahora que ha fichado por el universo Marvel para dar vida al superhéroe ‘Ant-Man’ en la primera adaptación cinematográfica de los cómics del personaje, resulta comprensible que el actor Paul Rudd no tenga demasiado reparo a la hora de rememorar, desde la reflexión y también con un punto de humor, la “crisis existencial” que sufrió en plena década de los 20 a cuenta precisamente de la incertidumbre que le generaba el futuro.

“Cuando era mucho más joven, solía deprimirme por todo pero al mismo tiempo era consciente de que tenía toda la vida por delante. No dejaba de preguntarme qué me depararía el futuro, si tendría hijos, dónde iba a vivir y qué expectativas tendría cuando fuera mayor. En mis 20 ya pensaba en la crisis de la mediana edad que viviría dentro de unos años, y a medida que pasaba el tiempo, esa inquietud se iba acrecentando”, ha revelado a la revista británica Shortlist.

Afortunadamente, el ídolo de la comedia empezó a ganar algo de claridad en torno al papel que debía jugar en el mundo con el nacimiento, hace 12 años, de su primogénito Jack -el intérprete también es padre del pequeño Darby (8)-, una circunstancia que le llevó no solo a jerarquizar con mayor exactitud sus prioridades, sino también a dar forma a aquellos valores que le identifican y que ha venido inculcando a sus retoños.

“De lo que estoy completamente seguro es de que no quiero ser un capu***, no quiero ser desagradable con la gente. Quiero ser una persona considerada, y creo que lo soy la mayor parte del tiempo. No me quejo en absoluto, la verdad es que me las voy arreglando a medida que me enfrento a las distintas situaciones. Y ahora analizo todo lo que me rodea desde el punto de vista de mis hijos, trato de ponerme en su lugar y ver el mundo con sus ojos”, ha añadido en la misma conversación.