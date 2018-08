Zuria Vega, Aislinn Derbez y más famosas que celebran la lactancia materna

Para mi ser mamá es la mejor experiencia de mi vida , y sin duda la lactancia fue un vínculo que me unió demasiado a mi bebé , saber que mi cuerpo tenía la sabiduría de hacerlo crecer , protegerlo , alimentarlo y apapacharlo me hacía sentir mágica , yo amamante en todos los lugares posibles y jamás recibí una mala cara y eso es por la seguridad con la que lo hacía , me encantaría seguirle dando pecho a mi bebé , pero al año el decidió que ya no necesitaba más . En fin aplaudo a todas las mujeres valientes que entienden la importancia de la lactancia y todos los beneficios que tiene . Pero sobre todo admiro a las mamás que hacen lo que su corazón les guía sin importar si es lactar o dar fórmula , si hacen colecho o no y solo se preocupan por seguir sus instintos y no andan criticando ni juzgando la maternidad de otras mujeres . Siempre he dicho “ tú ,mamá que creaste a tu bebé maravilloso en tu vientre sabes más que cualquier otra persona de cómo cuidarlo “. Que no te importen opiniones ni consejos negativos .💕🤗 #lactanciamaterna #diadelalactanciamaterna #lm #amor #mama #extrañoLactar!!!!

