Nieto de “Cantinflas” arremete contra Tita Marbez: “que deje descansar a mi abuelo”

Mario Moreno del Moral, arremetió contra Tita Marbez durante su paso por la alfombra de la cinta “Ya veremos”, pues al ser cuestionado por los medios con respecto a las declaraciones de la viuda de su padre, quien desea cambiar de lugar los restos de su padre y de su famoso abuelo, “Cantinflas”, este no dudó en responder y mandarle un mensaje.

“Le recuerdo que, al querer mover a mi abuelo de ahí, también está ahí mi hermano, y no vamos de dejar que lo deje solo ahí, y no es algo que ella pueda hacer así de fácil”, dijo Moreno del Moral.

Indicando que no tiene miedo a lo que pueda traer esta nueva diferencia entre ellos, Mario agregó: “entonces, hasta donde tengamos que llegar, hasta las consecuencias que tenga que hacer, no le tengo miedo, y voy a hacer las cosas”.

No obstante, el nieto de Mario Moreno Reyes advirtió que estos cambios no los puede realizar Marbez, quien es dueña de la marca “Cantinflas”. “Eso se tiene que hacer con familiares directos, los únicos que quedamos somos mis hermanos y yo, o sea, no se puede acercar a nosotros y cambiarlo, no lo va a hacer”.