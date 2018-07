Alma Cero reacciona al nacimiento de la hija de Edwin Luna

Alma Cero fue directa con respecto a su ex, Edwin Luna, quien hace una semana se convirtió nuevamente en padre de una niña, producto de su relación con Kimberly Flores, modelo guatemalteca por la que el cantante terminó su relación con la actriz.

Durante la presentación de un proyecto en la Ciudad de México, Alma fue cuestionada por la reciente paternidad de Luna, momento en que la artista declaró:

“Espero que él ahora sea más feliz y que eso lo llene y que no se mantenga en ese continúo vacío que te hace volver a cambiar y volver a tener otra pareja y no sentirte contento con lo que tienes, ojalá como tú dices, que esta sea la lucecita que él necesita para ya estarse tranquilo”.

Sobre cómo se sintió con la noticia del nacimiento de la pequeña, Cero fue sincera y reveló que vivió momentos encontrados debido a que ella sufrió la perdida de un bebé durante su romance con el regio.

“Sabes que sí, como mujer obviamente dices: ‘¡ay, me hubiera gustado!’, pero todo es perfecto, Dios todo lo planea perfecto y si soy una mujer creyente de que las cosas se acomodan. Y que, si ese bebito que venía en camino no veía bien, Dios por algo (hace las cosas), me mandó una lección enorme, y claro que se siente, como mujer claro que todo eso te causa dolor, pero un profundo aprendizaje. Yo no lo quería sacar en ese momento para aguarle el momento a nadie, yo soy una mujer muy creyente de que no tienes que brillar obscureciendo a la otra persona”, comentó.