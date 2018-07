Bad Bunny denuncia discriminación en España

Bad Bunny empleó su cuenta de Instagram para denunciar que fue víctima de discriminación en un salón de belleza en España donde se negaron a pintarle las uñas por ser hombre.

El cantante de trap indicó que, a pesar de estar feliz con su estancia en España, este suceso no podía dejarlo pasar por alto y por ello recurrió a sus redes sociales para manifestar su indignación.

“Solo les quería contar que ando muy contento por España disfrutando mi gira y que fui a este apestoso lugar para hacerme las uñas (manicura + pintarlas) y me dijeron que NO porque soy HOMBRE jajajaja real no sé qué pensar, pero me parece muy muy muy lamentable jaja ¿En qué año estamos? ¿En el puto 1960? ¿Como se le llama a eso? ‬Díganme ustedes” expresó el puertorriqueño.

Entre las respuestas de sus seguidores, la mayoría de apoyo, un usuario le señaló sobre las reglas que tienen algunos negocios de ese tipo con respecto a limitar su servicio hacia las mujeres, a lo que el cantante expresó:

“¿Qué reglas?, ¿En que parte dice que el salón es solo para mujeres?, En ningún lado lo dice, Si al menos lo dijera pues yo ni preguntaba, pero no. Mis uñas están compuestas de lo mismo que las de una mujer. Y mis manos son de carne y hueso igual. ¡A mí no me vengas con esas mamadas! ¡Que actualicen su negocio o que lo cierren! ¡Si no viajen pal 1958 y lo monten allá!”, respondió.

Fotos Instagram:

A post shared by BAD | BUNNY (@badbunnypr) on Jul 17, 2018 at 1:28pm PDT