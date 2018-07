Supuesto hijo peruano de Juan Gabriel se someterá a prueba de ADN

A poco más de un mes de que se cumpla el segundo aniversario luctuoso de Juan Gabriel, el peruano Julius Ortega, quien dice ser hijo del intérprete, reveló que esta semana se someterá a una prueba de ADN para confirmar su parentesco con el artista mexicano.

Durante la entrevista que concedió al programa “De Primera Mano”, Ortega confesó que gracias al acercamiento que tuvo con Claudia Gabriela Aguilera, quien hace más de un año demostró ser hija de Juanga, es que esta semana podrá someterse a este examen y corroborar su versión.

“Logré contactarla a ella y nunca le pedí nada. Existen dos pruebas con respecto al ADN, la que está en Los Ángeles y la que tiene Claudia Aguilera, entonces voy a hacerme la prueba de ADN porque Gaby me va a prestar todo lo referente a la documentación de ADN. Voy a hacerme la prueba de ADN, van a hacerme tanto por sangre y la parte por dentro (de la boca, con saliva). Estoy por hacerlo en esta semana”, explicó.

De la misma manera, Julius aseguró que esta prueba la hará sobre todo para acabar con las especulaciones sobre su parentesco con el cantante. “Yo hago la prueba con el afán de que no quede como una persona más que se cuelga de la fama de una persona para obtener mayor beneficio, yo necesito saber esto”.

Con respecto a la herencia del “Divo de Juárez”, dice que por ahora no le interesa sumarse a la pelea por la impugnación del testamento del cantante. “No sé, mira estoy en una edad donde quiero paz, y quiero tener más hijos, quiero tener más hijos, no sé, no te lo pudiera yo decir, uno nunca sabe, salvo que me vaya a la quiebra”, finalizó.

Foto Twitter: