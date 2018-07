Livia Brito aclara si le dio el anillo de compromiso a su novio

Desde hace varios días, ha corrido el rumor de que la actriz cubana, Livia Brito, entregó el anillo de compromiso a su actual pareja, el cantante Said Pichardo. Según se dice en una publicación, una amiga cercana de Livia asegura que la artista le pidió matrimonio a su novio en un acto muy íntimo, al parecer para mantener en secreto el posible enlace. Ante tales especulaciones, es la misma Livia quién aclara lo sucedido:

“Es que esas fotos que salieron, ya fueron fotos pasadas, o sea ni siquiera estaban las fotos actuales. No, estoy feliz, te puedo decir que estoy muy feliz con mi relación. Lo amo muchísimo, me ama muchísimo, si se da y nos casamos bendito Dios, tenemos por ahí miras a hacer una familia, a formar un hogar, y ojalá sea así… la verdad”.

Y cuestionada sobre si ella se atrevería a ser la encargada de entregar el anillo y pedir la mano, la cubana respondió:

“Sí, ¿por qué no?, ya estamos… han pasado tantas cosas… y la mujer ya está empoderada, ¿por qué no lo puede hacer? Y si lo llego a hacer, que no les voy a decir si ya lo hice o no porque ya van a sacar la nota, pero no tendría nada de malo. No le veo nada de malo ¿por qué?, ¿por qué el hombre sí y la mujer no? Tanto que pedimos que la mujer tenga igualdad y pasa algo así y bueno…. Se sale de todo el estereotipo… pues sí”.

Actualmente Livia protagoniza la segunda temporada de “La piloto”, dónde encarna a una azafata que, por circunstancias de la vida, termina relacionándose en el mundo del narcotráfico.