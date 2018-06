Lupillo Rivera explota contra paparazzi

Lupillo Rivera explotó contra un paparazzi que lo empezó a cuestionar a su salida de un lugar en Los Ángeles, y arremetió en su contra durante la transmisión en vivo que realizaba para sus seguidores de Facebook.

Al iniciar los cuestionamientos del fotógrafo sobre su vida personal, Rivera lo señaló por ser la misma persona que estaba afuera de su casa hace algunos días y sin pensarlo dos veces, expresó:

“Eso no va y te lo estoy diciendo en cámara. A mi casa no me sigas, a mi casa no me sigas. No importa de qué programa seas, no importa qué poder tengas. Sí tengo porque alterarme porque sí me estás siguiendo a la casa, no se vale”, declaró.

Al notar la insistencia del amante de la lente, el hermano de Jenni Rivera agregó: “Sí tengo por qué enojarme, porque me estás siguiendo a la casa; me vuelves a seguir a la casa y te voy a partir la madre, quiero que sepas y te lo estoy diciendo en cámara, y grábalo, si te estoy amenazando”.

Indicando que su molestia se debe sobre todo por la seguridad de sus hijos, el llamado “Toro del Corrido”, sentenció: “Tengo hijos y no te permito que estés filmando nada de eso, si salen en televisión te voy a partir tu madre a ti y a tu productor; llama a la maldita policía”.

Aquí el video completo a partir del minuto 5 (contenido explicito):

Minutos después, el intérprete de música regional mexicana explicó a través de otros videos el motivo de su molestia en un tono más calmado, sin embargo, reiteró su postura y confesó que su incomodidad fue sobre todo porque su hijo le indicó que era el mismo carro que siempre los sigue cuando salen con su madre, Mayeli Alonso.