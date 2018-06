Tommy Mottola, será reconocido en el Paseo de Fama de Hollywood

Congratulations to my husband the one and only @tommymottola, Godfather… for his star on the @OfficialHollywoodWalkofFame! You deserve this and more my love! ⭐ ¡Felicidades al inigualable #tommymottola por su próxima estrella en el #paseodelafama en #Hollywood! ¡Mereces eso y más amor!!!💿💿💿💿🎶🎙🎙🎙🎤🎤🎤🎧🎧🎧 #music #proud #legend #legendary #icon #music #love

A post shared by Thalia (@thalia) on Jun 26, 2018 at 4:33pm PDT