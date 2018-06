Chiquis Rivera confiesa quienes le arrebataron la vida a Jenni

Chiquis Rivera se sinceró durante la entrevista que ofreció al programa “El Gordo y La Flaca” y confesó algunos de los momentos difíciles que vivió como hija de Jenni Rivera, así como el momento en que pensó en quitarse la vida.

Visiblemente afectada por recordar ese momento en que se encontraba distancia de la llamada “Diva de la Banda” y de sus hermanos, la cantante contó: “pensé en quitarme la vida, yo llegué a estar en mi closet, tenía la pistola y lo pensé, y lloraba y dije: ‘ya, si no tengo a mis hermanos, si no tengo a mi madre pues entonces qué estoy haciendo en esta vida’”.

“Gracias a Dios entró un amigo y me la quitó, y de ahí no me dejaron sola”, agregó y mencionó que debido a la creencia de su madre fue que no lo hizo, pues Jenni pensaba que si te quitabas la vida no ibas directamente al cielo.

Sin embargo, el punto más álgido de la entrevista llegó cuando la joven reveló quienes atentaron contra la vida de su la intérprete de “Resulta”.

“Había gente que se le estaba acercando a mi mamá que no era buena, yo creo que por miedo de que se llegara a molestar conmigo no le dije ciertas cosas. Yo creo que mi mamá en esos momentos estaba en un lugar no tan bueno, un día cuando mi familia, mis hermanos estén listos vamos a hablar de esto, cosas que yo creo que, por respeto a mi mamá, a su memoria, no se han contado”, finalizó.

